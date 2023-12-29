為屏東佳冬塭豐養殖區解憂 縣府砸近九千萬改善水患和路況
屏東縣沿海佳冬鄉塭豐養殖漁業生產區，養殖面積和漁產量居全縣之冠，當地漁民卻一直飽受地層下陷帶來的溢淹問題及道路顛簸路況所苦，縣府向中央爭取8861萬元經費投入治水和道路改善工程，縣長周春米今天主持動工儀式，將改善排水護岸總長854.8公尺，道路面平均抬升1.3公尺，定明年10月完工。
周春米說，佳冬鄉塭豐養殖漁業生產區擁有全台首座大型海水供水設施，供在地養殖區穩定水質及足夠水量，以達養殖環境永續經營目的，成為全台指標性建設，吸引各地的機構團體來「取經」，居民卻長期苦於地層下陷帶來的排水問題及既有路況顛簸起伏，縣府向中央爭取經費改善，可降低區域淹水風險，提升當地生產和生活環境品質。
她說，佳冬鄉塭豐養殖漁業生產區面積470公頃，是屏東縣最大的養殖漁業生產區，塭豐二中排旁的豐海路也是塭豐生產區東西向重要主要聯絡道路，改善工程不僅針對塭豐二中排進行改善，對豐海路路面裂化、高程不足等問題也一併改善，完工後可改善路面破損、道路淹水等問題，讓風災來臨時漁民有安全通行道路進出養殖區，強化養殖漁業生產環境安全。
縣府海洋及漁業事務管理所表示，工程護岸採用預力混凝土板樁，具有施工快速、振動噪音低及材料品質穩定等優點，減少施工時對養殖魚塭的影響；防汛道路高度平均抬升1.3公尺，路面鋪設厚度為10公分，讓道路平順銜接、防止溢淹情形，營造優質自然安全的水環境。
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