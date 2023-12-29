為溫泉區引觀光客源 六龜高133重建工程動土

高雄六龜高133線新開路受莫拉克颱風重創中斷10多年，為使往來寶來、不老及新開等溫泉區交通動線更便捷，高市府克服困難今天舉行動土典禮，工程預定116年4月完工通車。

六龜高133線3k+800至4k+250新開路，受莫拉克颱風重創致道路中斷10多年，高市府克服山區施工不易，在民國110年12月4日先完成原址便道通車。工務局表示，當地路段邊坡仍有遇雨土石滑落的風險，因此市府後續同步規劃，改以新建高架橋梁方式遠離崩塌潛勢區，並於今天舉行道路重建工程動土。

高雄市長陳其邁致詞表示，新開路高133線全長9.8公里，地勢北高南低，工址區域每遭逢超大豪雨侵襲，易導致高133線3K+800至4K+250沿線中斷，2年前先完成原址便道通車，暫時解決居民進出燃眉之急，並同步向中央爭取經費新建橋梁，期望能讓高133成為一條安全便捷的道路。

工務局新建工程處指出，工程串聯高133線沿線各溫泉區，讓六龜區觀光資源更集中而易於發揮。另外，工址鄰近南橫公路也現正逐步進行復建通車，預期未來道路完工後，配合南橫公路相關景點串聯，可活絡當地觀光產業。

新工處表示，工程總經費約新台幣12億元，由內政部國土署補助，針對3K+800至4K+250以橋梁新建方式建造，道路總長約450公尺，路寬約7.50公尺，雙向各配置1車道道路。工程預力橋梁總長210公尺、橋寬8.5公尺，工程包含臨時便道工程、基樁工程、場鑄懸臂預力梁橋工程、邊坡處理工程等。

新工處土木工程施工科資料，設計預力梁橋跨越崩塌區，最大跨度90公尺、橋墩高達30公尺，因現地難以組裝支撐塔架，因此橋梁採場鑄懸臂工法，對於深谷或高橋墩橋樑能展現其優點。考量荖濃溪凹岸會沖刷河岸，坡趾可能造成邊坡滑動問題，因此設計樁基礎式擋水牆，整體橋梁及邊坡工程預計打設586支基樁（深度最長高達45公尺），確保道路及邊坡安全。

為掌握高133線長達3年多的施工期及完工通車後周邊環境變化，市府也委託國家地震工程研究中心首次導入道路橋梁的安全監測平台，藉由智慧化監測邊坡及橋梁、AI數值模擬分析等進行安全評估及預測，確保高133道路橋樑施工中及未來完工後行車安全。