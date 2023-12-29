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「送夕陽、跨年、迎曙光」任你選 墾丁元旦連假旅宿掀訂房熱

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島冬季氣候相對暖和，不少遊客安排31日傍晚到恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」。圖／民眾提供
屏東恆春半島冬季氣候相對暖和，不少遊客安排31日傍晚到恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」。圖／民眾提供

元旦3天連假將至，氣候相對暖和的屏東恆春半島，31日傍晚恆春關山「送台灣本島最後一道夕陽」，西門廣場晚上有跨年晚會墾丁龍磐公園接續舉辦「迎台灣本島第一道曙光」，一次滿足「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」，又有車城落山風藝術季和四重溪溫泉季加持，墾丁旅宿連假前兩天訂房逾八成，一掃淡季陰霾。

恆春半島觀光產業聯盟說，台灣地位置最南的恆春半島，冬季沒有中北部惱人的濕冷，氣溫相對溫暖，元旦連假是冬遊好去處，31日可先到被CNN評為十二大「世界絕美落日」的關山風景區或西海岸「送最後一道夕陽」，晚上9時起恆春西門廣場有屏南社大的跨年晚會，各飯店也安排跨年晚會，接到到墾丁龍磐「迎第一道曙光」，救國團墾丁青年活動中心元旦上午有升旗典禮。

2024年墾丁第一道曙光於清晨6時34分在龍磐草原東方海域現身，縣府以「追光造夢」為主題在龍磐景觀區舉辦「屏安曙光」活動，安排「南島舞集」以屏東山海舞動的表演概念迎接新年，讓民眾在等待曙光的同時，欣賞展現力與美的震撼表演，現場設置曙光郵局，推出限定的明信片和紀念戳章，也提醒元旦凌晨零時起到上午8時，台26線鵝鑾鼻到風吹砂滿州界碑間路段交通管制，有免費接駁車。

屏東縣民宿協會說，墾丁冬季舒爽、乾淨空氣，元旦連假吸引送夕陽、跨年和迎曙光旅遊商機，加上當地車城落山風藝術季開展及四重溪溫泉觀光季的加持，墾丁核心地區旅宿3天連假前兩天訂房逾八成，區外約六成，臨訂客較過去多。墾丁一家五星飯店主管說，元旦連假前兩天近滿房，下波再衝刺明年農曆春節連假住房，預估可滿房3至4天。

2024年墾丁第一道曙光於清晨6時34分在龍磐草原東方海域現身，縣府以「追光造夢」為主題在龍磐景觀區舉辦「屏安曙光」活動。圖／本報資料照 記者潘欣中／攝影
2024年墾丁第一道曙光於清晨6時34分在龍磐草原東方海域現身，縣府以「追光造夢」為主題在龍磐景觀區舉辦「屏安曙光」活動。圖／本報資料照 記者潘欣中／攝影
2024年墾丁第一道曙光於清晨6時34分在龍磐草原東方海域現身，縣府以「追光造夢」為主題在龍磐景觀區舉辦「屏安曙光」活動。圖／本報資料照 記者潘欣中／攝影
2024年墾丁第一道曙光於清晨6時34分在龍磐草原東方海域現身，縣府以「追光造夢」為主題在龍磐景觀區舉辦「屏安曙光」活動。圖／本報資料照 記者潘欣中／攝影

元旦連假 墾丁 跨年晚會 恆春

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