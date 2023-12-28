高雄亞灣社宅施工挖到疑似未爆彈！研判為二戰美軍空投

高雄市亞灣社會住宅第1期統包工程工地今天下午1時5分挖到一顆疑未爆彈，警消及軍方防爆小組到場處置，研判為第二次世界大戰美軍空投彈，無引爆疑慮，載離後恢復正常施工。

高雄市政府都市發展局發布新聞訊息表示，挖到疑未爆彈後，工地人員啟動緊急災害事故通報處理流程停工戒備，並通知高市府警察局、消防局及國防部陸軍8軍團防爆小組到場處置。

經防爆小組現場研判，為二戰美軍空投彈，已無引爆疑慮，周圍也無發現其他未爆彈，3時8分將疑未爆彈載離現場後解除淨空管制，恢復正常施工。

都發局說，位於前鎮區的社宅基地鄰近高雄港，日治時期是煉鋁、石油及鋼鐵等重要軍工產業重鎮，可能是發現二戰遺留砲彈原因；軍方宣布解除淨空管制後正常施工，不影響施工進度。目前亞灣社宅第1期統包工程已進行地下室開挖，預計民國116年完工。