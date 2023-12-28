聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄亞灣社宅施工挖到疑似未爆彈！研判為二戰美軍空投
高雄市亞灣社會住宅第1期統包工程工地今天下午1時5分挖到一顆疑未爆彈，警消及軍方防爆小組到場處置，研判為第二次世界大戰美軍空投彈，無引爆疑慮，載離後恢復正常施工。
高雄市政府都市發展局發布新聞訊息表示，挖到疑未爆彈後，工地人員啟動緊急災害事故通報處理流程停工戒備，並通知高市府警察局、消防局及國防部陸軍8軍團防爆小組到場處置。
經防爆小組現場研判，為二戰美軍空投彈，已無引爆疑慮，周圍也無發現其他未爆彈，3時8分將疑未爆彈載離現場後解除淨空管制，恢復正常施工。
都發局說，位於前鎮區的社宅基地鄰近高雄港，日治時期是煉鋁、石油及鋼鐵等重要軍工產業重鎮，可能是發現二戰遺留砲彈原因；軍方宣布解除淨空管制後正常施工，不影響施工進度。目前亞灣社宅第1期統包工程已進行地下室開挖，預計民國116年完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言