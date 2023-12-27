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冷氣團籠罩漁獲少 澎湖魚市場拍賣冷清

中央社／ 澎湖縣27日電

物以稀為貴，馬公第三漁港魚市場今天只有零星的10餘尾土魠魚，但投標的攤商超過30人，成為魚市場少見的景象。

連日來冷氣團轉南下，東北季風增強海象惡劣，澎湖漁船大部分都未出海作業，昨晚風力稍減，部分流刺網漁船冒風浪出海作業今晨返港，可惜漁獲不佳，只有零星漁獲，讓原本喧囂的魚市場顯得冷清不少。

1艘漁船僅捕獲10餘尾土魠和白腹魚，卻出現30餘名攤商下單搶標，由於漁獲量少，標售出好價錢。

雖然捕獲土魠魚量不多，但澎湖沿岸和潮間帶海域洄游大批的鰹仔魚，陳姓漁民意外捕獲近40尾鰹仔魚，在少量漁獲的魚市場內，意外發筆小財。

澎湖每年冬至過後，土魠魚、白腹魚和鰹仔魚洄游至澎湖南、北海域與沿岸潮間帶海域，肉質愈冷愈肥美，是澎湖冬季的主要經濟漁貨。

澎湖 冷氣團 馬公 漁民

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