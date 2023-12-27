姐姐謝金燕獻聲！高雄跨年交通疏運指南 輕軌這2站不停、機車可停這

「2024夢時代跨年晚會」12月31日在時代大道舉行，高市府提醒夢時代周邊道路包括復興三路以南、舊凱旋四路以北、中山三路以西、成功二路以東區域，自12月31日下午3時起至明年元旦凌晨1時30分進行交管，人潮熱區兩輕軌站（C4凱旋中華站、C5夢時代站）當日傍晚5時起不停靠。散場時捷運延長營運至凌晨2時、輕軌延長營運至凌晨1時30分。

「2024高雄跨年晚會」今年在時代大道舉行，將進行交管措施。圖／高市府提供

高市交通局表示，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，為維護活動會場內民眾安全，管制區內也全面禁止車輛通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締；參加跨年晚會請盡量搭乘公車、捷運及輕軌等大眾運輸工具。

輕軌部分，12月31日傍晚5時起C4凱旋中華站、C5夢時代站因緊鄰會場，不提供上下客服務，民眾可至鄰近C6經貿園區站或C7軟體園區站沿成功路步行方式至活動會場，沿線慢車道會規劃成徒步區。

「2024高雄跨年晚會」今年在時代大道舉行，將進行交管措施，請民眾多搭乘大眾運輸工具前往。圖／高市府提供

「2024年高雄跨年晚會」壓軸是由「姐姐」謝金燕登場，為了鼓勵民眾搭捷運參加跨年，姐姐特別「獻聲」高雄捷運，即日起至12月31日只要搭乘高雄捷運紅線，可以聽到姐姐親自預告「夢時代跨年見！」

因應跨年人潮，高捷自12月31日下午13時30分起紅線將加密班距至3分鐘；跨年夜紅橘線延長營運至凌晨2時自各端點站發車，提醒民眾班次密集，勿插隊及推擠，依場站人員指示方向前進。

本次跨年晚會機車臨時停放區規劃於成功二路西側新光停車場、光華三路底五號船渠南、北兩側、舊凱旋路北側（中山-籬仔內路）、新凱旋路（瑞田街-班超路），開放時間為12月31日傍晚5時至元旦凌晨1時30分，另會場周邊「沒有提供任何汽車停車位」。

相關資訊可至高雄市政府交通局網頁跨年專區查詢，台鐵加班列車資訊請至台鐵網頁查詢。