屏東縣跨年晚會活動一次整理 到東港大鵬灣重溫台灣燈會感動

2023年倒數計時，全台大型跨年晚會蓄勢待發，國境之南的屏東縣，在縣立體育館主場外，東港、恆春鎮和里港、枋寮、鹽埔3鄉也有地方跨年演唱會，隔天可直奔墾丁迎接新年第一道曙光，祈福許新願；東港鎮首度由東港溪移師大鵬灣國家風景區，有長達480秒的環灣煙火秀，讓民眾重溫2019年台灣燈會在屏東時的美麗與感動。

屏東跨年晚會31日晚上8時起在縣立體育館前草地登場，由廣播金鐘獎常勝軍邵大倫、DJ凱莉搭檔主持，邀請10位高人氣卡司在屏東接力開唱，近5小時不間斷演出，包括黃明志、康士坦的變化球、TRASH、小樂吳思賢、家家、FEniX、洪佩瑜、西瓦、朱海君、Jocelyn 9.4.0，讓民眾滿足追星更能大飽耳福，還有氣勢磅薄、璀璨閃耀的煙火秀演出。

各鄉鎮跨年晚會卡司不同，里港鄉過江河堤公園晚會有台語金曲歌王王識賢，饒舌歌手高爾宣，原民美聲梁文音，創作歌手吳汶芳；東港大鵬灣晚會卡司有人氣天團玖壹壹、龍千玉、Crispy脆樂團、菱格世代G.O.F和嘻哈歌手潤少；枋寮鄉漁港臨海廣場有黃西田、黃露瑤、蘇宥蓉、楊哲；鹽埔鄉鹽埔國中前有MOMO家族小紅莓姐姐、大樹哥哥；恆春西門廣場邀地方社團表演。

東港鎮歷年跨年晚會都在在東港溪河堤旁，因腹地狹小、停車不便，民眾有怨聲，鎮公所與鵬管處取得共識，首度移至2019年台灣燈會在屏東的主場地大鵬灣國際休閒特區，停車方便，估計可容納上萬人；晚會精心設計環灣煙火秀，先以120秒的七彩扇型拉手跟彩色牡丹開場，主煙火秀480秒壓軸，搭配環繞鵬灣特效迎接新年，同時安排接駁車和文創市集活動。