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捐款急凍！學子折萬隻福氣不倒翁 為植物人募善款物資

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市正義中學師生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及植物人家屬不被困境打倒，並送給雪中送炭幫助植物人的愛心人士們。記者徐如宜／攝影
高雄市正義中學師生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及植物人家屬不被困境打倒，並送給雪中送炭幫助植物人的愛心人士們。記者徐如宜／攝影

通貨膨脹加上景氣不佳，弱勢團體收到的捐款也急凍。高雄市正義中學教師今天號召學生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及植物人家屬不被困境打倒，也希望可以分享自己的幸福，送給雪中送炭幫助植物人的愛心人士，學校也率先捐出8萬元善款。

創世基金會鳳山院院長林瑪俐指出，民眾惜捐，創世基金會面臨嚴重衝擊，善款、尿布及營養品等實物捐贈嚴重衰退，鳳山院至12月底較去年減少近300萬元，相當於院內60名院民1年的尿布經費缺口。

正義中學學務處黃組長與美術教師張鳳庭，長期帶著學生關懷植物人，得知創世鳳山院遭遇的窘境，和學生們商量要如何提供協助，決定手折1萬個「福氣不倒翁」，將福氣分享給植物人家屬和雪中送炭的愛心人士們。

「將心比心，推己及人！」校長俞德淦說，學校長期與各社福單位合作，發揮愛心，除融入課程，捐贈創意手作，師生和家長也熱心響應支持植物人服務，這次共捐助8萬元，歲末送暖惜福感恩。希望拋磚引玉，讓更多人捐款幫助植物人，支持孩子們的善心善行。

創世基金會表示，「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動將幫助更多弱勢，請各界支持送禮到家1200元，在過年前將祝福年禮及紅包送到弱勢家中；或捐款300元，幫助植物人30片尿布；1650一路有您，支持植物人一日安養經費，讓社會充滿良善與正面力量，還可獲得學生手折福氣不倒翁一個。洽詢電話07-7905897轉分機55莊先生。

高雄市正義中學校長俞德淦說，學校長期與各社福單位合作，發揮愛心，除融入課程，捐贈創意手作，師生和家長也熱心響應支持植物人服務。記者徐如宜／攝影
高雄市正義中學校長俞德淦說，學校長期與各社福單位合作，發揮愛心，除融入課程，捐贈創意手作，師生和家長也熱心響應支持植物人服務。記者徐如宜／攝影
高雄市正義中學師生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及植物人家屬不被困境打倒，並送給雪中送炭幫助植物人的愛心人士們。記者徐如宜／攝影
高雄市正義中學師生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及植物人家屬不被困境打倒，並送給雪中送炭幫助植物人的愛心人士們。記者徐如宜／攝影
高雄市正義中學師生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及植物人家屬不被困境打倒，並送給雪中送炭幫助植物人的愛心人士們。記者徐如宜／攝影
高雄市正義中學師生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及植物人家屬不被困境打倒，並送給雪中送炭幫助植物人的愛心人士們。記者徐如宜／攝影
正義中學親師生熱心響應支持植物人服務，共捐助8萬元，歲末送暖惜福感恩。記者徐如宜／攝影
正義中學親師生熱心響應支持植物人服務，共捐助8萬元，歲末送暖惜福感恩。記者徐如宜／攝影
高雄市正義中學師生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及植物人家屬不被困境打倒，並送給雪中送炭幫助植物人的愛心人士們。記者徐如宜／攝影
高雄市正義中學師生手折1萬個「福氣不倒翁」，鼓勵創世基金會及植物人家屬不被困境打倒，並送給雪中送炭幫助植物人的愛心人士們。記者徐如宜／攝影

植物人 捐款 愛心

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