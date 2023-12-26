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元旦連假到高雄跨年看這裡 10大觀光景點將實施交通管制

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
迎向2023年，義大世界將施放跨年煙火。圖／義大世界提供
迎向2023年，義大世界將施放跨年煙火。圖／義大世界提供

元旦3天連假周末報到高雄市有夢時代跨年晚會義大世界跨年焰火等活動，預期會有大量遊客湧入，高市府提醒包括動物園、旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河等10大景點，屆時將依交通狀況實施交管措施，請民眾注意。

高市交通局表示，今年高雄夢時代、義大世界兩場跨年活動31日及元旦凌晨均實施階段性道路管制、進場動線、停車規劃等相關交管措施，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路加強違停取締及拖吊，捷運、輕軌將機動加密班次及延長營運時間。

台鐵也加開列車疏運，詳細交通相關資訊可至市府Line、臉書、市府交通局義大世界跨年活動台鐵網頁查詢。

此外，連假期間，高雄觀光景點包括動物園、旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河等，將依交通狀況實施交管措施。例如，旗鼓渡輪航線管制燃油機車搭乘渡輪（公務用、旗津居民除外），壽山動物園依停車場滿場狀況，實施興隆路「禁止汽車進入」管制，同時提醒遊客可在捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往。

壽山動物園詳細交通資訊可至壽山動物園臉書或網站查詢；各景點交通資訊可至交通局官網查詢。

高市交通局表示，民眾出門前欲即時了解交通路況，可利用警廣、高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等管道，了解路況，並適時行駛替代路線，並建議多搭乘捷運等大眾運輸替代自行開車。

元旦連假期間，前往壽山動物園的興隆路，將機動實施交通管制。圖為侏儒河馬「圓寶」與遊客互動。高雄壽山動物園提供
元旦連假期間，前往壽山動物園的興隆路，將機動實施交通管制。圖為侏儒河馬「圓寶」與遊客互動。高雄壽山動物園提供

壽山動物園 義大世界 跨年晚會

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