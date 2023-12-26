元旦連假到高雄跨年看這裡 10大觀光景點將實施交通管制

元旦3天連假周末報到高雄市有夢時代跨年晚會、義大世界跨年焰火等活動，預期會有大量遊客湧入，高市府提醒包括動物園、旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河等10大景點，屆時將依交通狀況實施交管措施，請民眾注意。

高市交通局表示，今年高雄夢時代、義大世界兩場跨年活動31日及元旦凌晨均實施階段性道路管制、進場動線、停車規劃等相關交管措施，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路加強違停取締及拖吊，捷運、輕軌將機動加密班次及延長營運時間。

台鐵也加開列車疏運，詳細交通相關資訊可至市府Line、臉書、市府交通局、義大世界跨年活動、台鐵網頁查詢。

此外，連假期間，高雄觀光景點包括動物園、旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、壽山、佛光山、美濃、旗山、愛河等，將依交通狀況實施交管措施。例如，旗鼓渡輪航線管制燃油機車搭乘渡輪（公務用、旗津居民除外），壽山動物園依停車場滿場狀況，實施興隆路「禁止汽車進入」管制，同時提醒遊客可在捷運鹽埕埔站、輕軌文武聖殿站轉乘56號公車前往。

壽山動物園詳細交通資訊可至壽山動物園臉書或網站查詢；各景點交通資訊可至交通局官網查詢。