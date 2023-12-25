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孕婦腦動脈瘤破裂出血屏基團隊救治慶新生 家屬：最棒耶誕禮物

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
潘女（中）懷孕33周時月前腦部動脈瘤突然破裂出血，屏東基督教醫院跨團隊合作順利治療成功，母女均安，在醫療團隊照護下，今一家三口歡慶女兒出院，屏基送上安撫巾給小嬰兒。記者劉星君／攝影
潘女（中）懷孕33周時月前腦部動脈瘤突然破裂出血，屏東基督教醫院跨團隊合作順利治療成功，母女均安，在醫療團隊照護下，今一家三口歡慶女兒出院，屏基送上安撫巾給小嬰兒。記者劉星君／攝影

屏東縣一名孕婦潘女月前腦部動脈瘤突破裂出血，屏東基督教醫院動員神經內外科、婦產科、小兒科、放射科、麻醉科跨團隊合作順利治療，母女均安，醫療團隊照護下，今一家三口歡慶女兒出院，真是最棒耶誕禮物。

11月20日上午，李先生與懷孕33周的妻子潘女享用早午餐，潘女頭部突然劇烈疼痛、頭暈、全身癱軟，甚至出現牙關緊閉、抽搐，疑似癲癇發作症狀，經兩次轉院，送至屏基急診室，潘女持續頭痛加上出現時空錯置言語，會診神經內科及婦產科，安排住院及磁振造影檢查。

磁振造影檢查還沒全做完，放射科主治醫師周宗賢發現病人有蜘蛛網膜下出血、腦室內出血，接著再看見內頸動脈有顆0.9公分大的動脈瘤，於是在檢查完成不到五分鐘就發出報告，立即送出危險值簡訊通知主治醫師神經內科主任陳昶宏。

腦部動脈瘤被喻為腦袋裡的不定時炸彈，平時不會有症狀，不易被發現，一旦破裂，會造成嚴重出血，危及生命。屏基神經外科主治醫師李知訓說，近幾年屏基採用神經介入，進行腦部血管內治療，無須開腦，只需用導管進到腦部動脈瘤的位置，就可以把動脈瘤完全堵塞不再出血，降低治療過程風險及加速恢復。

李先生在聽取神經內、外科、婦產科、小兒科醫師的病情說明及評估後，決定先進行血管栓塞手術處理太太腦部動脈瘤出血，暫不提早剖腹。屏基神經內科主任陳昶宏形容，猶如走在懸崖上，醫療團隊以病人為中心思考治療方案，小心謹慎，搶時間完成血管栓塞，同時也保護母體及胎兒，神經內外科、婦產科、放射科、麻醉科醫師都全程待命，以防突發狀況。手術後在加護病房觀察兩天，隨即轉普通病房，術後恢復良好。

術後婦產科主治醫師吳蘭香產檢時發現潘女羊水過少，評估胎兒體重約四周時間未再增加，已影響胎兒發育，須提早剖腹。不到十天，還沒恢復元氣的潘女又面臨手術，李先生天人交戰，女兒小婗巧合地在爸爸農曆生日出生，李先生笑說「父女以後可以一起過生日」。

嬰兒體重只有1833公克加上早產，由屏基新生兒加護病房接手照顧。屏基新生兒科主治醫師卓德松表示，這25天小婗歷經呼吸窘迫、氣胸等難關，終於脫離呼吸器，體重增加到2284公克，幸運的是小婗沒有腦部及心臟損傷，返家後屏基派早產兒個管師陪伴新手父母度過艱難早產兒育兒階段。

屏基指出，李先生一家35天如同坐雲霄飛車般起伏跌宕，接連遭遇太太腦動脈瘤破裂、女兒早產，簽收病危通知書，跨團隊搶救及照護，一家三口歡慶太太新生、女兒平安出院，全家團圓，今年冬天最棒的耶誕禮物。

潘女（右）懷孕33周時月前腦部動脈瘤突然破裂出血，屏東基督教醫院跨團隊合作順利治療成功，母女均安，在醫療團隊照護下，今一家三口歡慶女兒出院，真是最棒的聖誕禮物。記者劉星君／攝影
潘女（右）懷孕33周時月前腦部動脈瘤突然破裂出血，屏東基督教醫院跨團隊合作順利治療成功，母女均安，在醫療團隊照護下，今一家三口歡慶女兒出院，真是最棒的聖誕禮物。記者劉星君／攝影
潘女（左四）懷孕33周時月前腦部動脈瘤突然破裂出血，屏東基督教醫院跨團隊合作順利治療成功，母女均安，在醫療團隊照護下，今一家三口歡慶女兒出院，真是最棒的聖誕禮物。記者劉星君／攝影
潘女（左四）懷孕33周時月前腦部動脈瘤突然破裂出血，屏東基督教醫院跨團隊合作順利治療成功，母女均安，在醫療團隊照護下，今一家三口歡慶女兒出院，真是最棒的聖誕禮物。記者劉星君／攝影
潘女（前排右三）懷孕33周時月前腦部動脈瘤突然破裂出血，屏東基督教醫院跨團隊合作順利治療成功，母女均安，在醫療團隊照護下，今一家三口歡慶女兒出院，真是最棒的聖誕禮物。記者劉星君／攝影
潘女（前排右三）懷孕33周時月前腦部動脈瘤突然破裂出血，屏東基督教醫院跨團隊合作順利治療成功，母女均安，在醫療團隊照護下，今一家三口歡慶女兒出院，真是最棒的聖誕禮物。記者劉星君／攝影

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