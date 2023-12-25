「真愛心視界」公益講座科工館登場 正向分享激勵人生
由真愛國際教育機構、華盛營建工程股份有限公司和財團法人高雄市生命線協會共同主辦的「真愛心視界、從心練愛」公益講座在科工館南館演講廳登場，由正向心理學大師-晶菱老師進行演講。現場包括真愛國際幼兒園老師家長、高雄市生命線協會志工、以及二百多位市民朋友們，致力於教育與慈善公益的立委候選人市議員黃柏霖也特別到場致意，共同在正向激勵演講中，度過了一個耶誕暖心下午。
講座內容由獲選「高雄市十大傑出市民」和「全國孝行楷模尊親獎」的晶菱老師開講，她邊「演」邊「講」，戲胞入骨，哲理寓意道盡人生，常常整場都是民眾笑聲、掌聲、歌聲，並且蘊含著豐盛學習領悟。多年來致力於教育與慈善公益的高市議員黃柏霖，也特別到場致意，與現場民眾們互相鼓勵溫暖，演講在民眾熱情回應，與歡樂氛圍互動中圓滿落幕。
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