高雄燕巢3千坪長照機構動土 陳其邁喊話：全力幫忙募款

由聖功修女會募款籌建的「聖功長照爺奶村」今日在高雄燕巢舉辦動土儀式，占地3000坪的園區未來可容納198名長者，提供全能醫療長照服務，目前經費僅達總工程10分之1，市長陳其邁今出席典禮時喊話將彙整資源盡力協助，期待民國115年如期完工，為高雄52萬名老年人建置完善長照福利。

聖功修女會在高雄燕巢占地約3000坪的大仁路空地計畫蓋「聖功長照爺奶村」，2年前啟動募款，今天舉辦動工，市長陳其邁、高雄教區總主教劉振忠、募款召集人黑幼龍、宣傳大使許富凱等人出席；園區預計民國115年完工，屆時將有3棟大型建築，結合日間照顧中心、社區健康中心、社區診所、員工宿舍、會議廳等，樓地板面積達15000平方公尺，戶外草地1公頃。

聖功醫院院長楊儀華表示，聖功長照爺奶村完工後，可容納198位長者，其中4樓將設置48個醫療專用床位，提供全能醫療照護，未來也會規畫與鄰近4所大學合作，培育醫療照護人才並結合社區志工服務；她坦言目前籌措經費僅達總工程的10分之1，協會修女將會持續奔走四方募款。