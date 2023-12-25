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亞灣跨年花火有240秒搭配天團浪漫曲 高雄最佳觀賞點在這
跨年進入倒數！高雄市政府今天公開跨年驚喜彩蛋，升級版「亞灣跨年花火」將搭配世界級搖滾天團Coldplay浪漫歌曲〈A Sky Full of Stars〉，夢時代摩天輪燈光也將用天團的代表色彩虹應援。市長陳其邁表示，跨年花火有240秒，象徵2024年分分秒秒都精采燦爛。
高雄市府表示，相較去年180秒，今年亞灣跨年花火時間更長、規模更大，最大8吋、超過7千發的高空花火，在會場周邊就能輕鬆觀賞。市府公開最佳觀賞點，有時代大道、中華五路人行道、金鞏橋及夢時代頂樓，其他建議觀賞點則包括時代公園及前鎮之星等。
為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日上午8點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。
高市府表示，花火開場以300公尺大寬面的藍色調花束與銀色系虎尾，重疊交織綻放呈現海浪磅礴氣勢，接著紅、藍、綠、紫燈籠花火自深邃夜空籠罩而下，多發齊射配合夢時代建築光影，還有3D立體花柱在低空左右跑動，以及金色瀑布飛流直下，再加上動人心弦的音樂和夢時代摩天輪彩虹色燈光，營造浪漫氣氛.
2024高雄跨年晚會卡司囊括金曲、創作、樂團及偶像等元素，由謝金燕、泰星Jeff Satur羅杰夫、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、洪佩瑜、康士坦的變化球、大象體操等19組國內外夢幻卡司，為跨年夜帶來音樂饗宴。民眾12月31日晚間6點30分可搭捷運至凱旋站3號出口，散步到夢時代會場享受溫馨跨年夜。
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