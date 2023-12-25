六龜蔬果集散場 爆施工品質不良？

高雄六龜農會興建的大型蔬果集散場，多次被爆出營造廠商疑似施工品質疑慮，近期主體建築結構接近完工，又有爆料者提供影片，指兩面牆面未完成植筋就灌漿，支撐廠房的鋼構基礎錨栓都有部分因位置不對遭切除，恐影響結構強度，有安全疑慮；農會表示，已請技師公會做結構鑑定及全場牆面掃描，若與施工圖不符就依合約辦理。

六龜蔬果集散場興建工地主任張添毓表示，對於爆料內容一概不回應，並強調六龜農會已經派人前來勘驗，後續依勘驗結果處理，張並表示，工地那麼大，無法面面俱到、檢查詳細。

高雄六龜農會正在興建的大型蔬果集散場，日前被爆營造廠商有偷工減料嫌疑，記者當時向營造商工地主任張添毓求證，張指爆料者不懂建築工法、是烏龍爆料，六龜農會也表示都有派人監造，嚴謹要求工程品質。

蔬果集散場主體建築結構近期逐漸完工，爆料者再次提出影片指，營造單位有兩面牆面未完成植筋就灌漿，且支撐廠房的鋼構基礎錨栓有部分因位置不對而遭切除，恐影響結構強度，有安全疑慮。

透過影片可明確看出，工人正在切除因為板模放樣有偏差，導致位置偏差的鋼筋，投訴人劉男指出，鋼筋切除後營造商應重新植筋，營造單位未以「植筋」工法綁上鋼筋就做灌漿。

另外一支影片也顯示，鋼構基礎錨栓遭切除後，明顯看得出上下未連接，且誤差頗大，投訴人說明，該處已經被水泥灌漿覆蓋，營造商未依規定施工，完工後農會人員進駐作業，恐有安全疑慮。

六龜農會總幹事林芷蕾表示，日前已收到爆料投訴，因為投訴人所提疑慮，目前都已經灌漿完成，無法證實真偽，近日已請技師公會做結構鑑定及全場牆面掃描，只要與施工圖不符，就依合約辦理。