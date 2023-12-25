聽新聞
test
0:00 / 0:00

六龜蔬果集散場 爆施工品質不良？

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
六龜大型區域冷鏈暨大型蔬果理集貨包裝場工程疑傳弊案，鋼構基礎錨栓被切斷，恐將影響結構安全。圖／讀者提供
六龜大型區域冷鏈暨大型蔬果理集貨包裝場工程疑傳弊案，鋼構基礎錨栓被切斷，恐將影響結構安全。圖／讀者提供

高雄六龜農會興建的大型蔬果集散場，多次被爆出營造廠商疑似施工品質疑慮，近期主體建築結構接近完工，又有爆料者提供影片，指兩面牆面未完成植筋就灌漿，支撐廠房的鋼構基礎錨栓都有部分因位置不對遭切除，恐影響結構強度，有安全疑慮；農會表示，已請技師公會做結構鑑定及全場牆面掃描，若與施工圖不符就依合約辦理。

六龜蔬果集散場興建工地主任張添毓表示，對於爆料內容一概不回應，並強調六龜農會已經派人前來勘驗，後續依勘驗結果處理，張並表示，工地那麼大，無法面面俱到、檢查詳細。

高雄六龜農會正在興建的大型蔬果集散場，日前被爆營造廠商有偷工減料嫌疑，記者當時向營造商工地主任張添毓求證，張指爆料者不懂建築工法、是烏龍爆料，六龜農會也表示都有派人監造，嚴謹要求工程品質。

蔬果集散場主體建築結構近期逐漸完工，爆料者再次提出影片指，營造單位有兩面牆面未完成植筋就灌漿，且支撐廠房的鋼構基礎錨栓有部分因位置不對而遭切除，恐影響結構強度，有安全疑慮。

透過影片可明確看出，工人正在切除因為板模放樣有偏差，導致位置偏差的鋼筋，投訴人劉男指出，鋼筋切除後營造商應重新植筋，營造單位未以「植筋」工法綁上鋼筋就做灌漿。

另外一支影片也顯示，鋼構基礎錨栓遭切除後，明顯看得出上下未連接，且誤差頗大，投訴人說明，該處已經被水泥灌漿覆蓋，營造商未依規定施工，完工後農會人員進駐作業，恐有安全疑慮。

六龜農會總幹事林芷蕾表示，日前已收到爆料投訴，因為投訴人所提疑慮，目前都已經灌漿完成，無法證實真偽，近日已請技師公會做結構鑑定及全場牆面掃描，只要與施工圖不符，就依合約辦理。

農會 六龜

延伸閱讀

影／高雄六龜蔬果集貨包裝場被爆工程有問題 農會：已請技師公會鑑定

農地停車場挖出磚石鋼筋...綠喊移送柯文哲 竹市府回應了

柯文哲農地停車場挖出水泥、鋼筋 綠：應移送檢調

挖啊挖！挖土機今刨除柯文哲持分農地水泥 下方有紅磚鋼筋

相關新聞

高雄耶誕生活節 公園滿滿人潮

高雄市府前天起連二天在中央公園辦高雄耶誕生活節，吸引數萬民眾參與，攤商業績強強滾，直呼「彷彿回到20年前城市光廊盛況」，...

六龜蔬果集散場 爆施工品質不良？

高雄六龜農會興建的大型蔬果集散場，多次被爆出營造廠商疑似施工品質疑慮，近期主體建築結構接近完工，又有爆料者提供影片，指兩...

落山風藝術季 歌舞劇風龍灣30日登場

屏東恆春半島特有的落山風吹起，本月15日起在車城海口港開展的落山風藝術季，透過藝術作品呈現人、海、風的關係，大型地景裝置...

長照2.0營養餐飲服務 屏東縣暖時即送 志工傳遞溫馨情

長照2.0營養餐飲服務，由志工以餐食來接觸關懷經濟弱勢與失能長者，同時對長輩問候，關注健康變化，屏東縣政府長期照護處為照...

金門活化戰備坑道拚觀光 推限量9999罈三年窖藏高粱

逢年過節有不少民眾都會添購酒作為收藏、送禮或自飲，金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，以3年窖藏、陶罈熟陳...

勝利星村男士理髮沙龍 結合復古創新推動男士時尚體驗

屏東勝利星村近期進駐一家「男士限定」理髮沙龍店，主理人魏世欣是男士理髮第二代，近年在國際理髮領域獲眾多殊榮，包括國家級男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。