就職周年 金門縣長陳福海邀長者共餐

金門縣長陳福海昨天辦就職周年感恩餐會，地點選在金城綜合社會福利館，他和縣府團隊邀請21名獨居長者共餐、玩遊戲；82歲的鄭姓阿嬤說，跟縣長面對面吃飯「真歡喜」。陳福海也預告明天就職周年，將啟動「青年自建住宅」登記調查，廣徵民意，讓政策更完善。

感恩餐會中，陳福海與副縣長李文良、各局處主管跟長者做拍手及拉彈力巾運動。陳福海表示，老人福利絕不會少。金門有235名獨居老人，他和局處長昨起每人最少認養1人，利用下班探視送暖、陪伴。金門的老人在戰地政務時期犧牲奉獻，在兩岸戰爭遭受顛沛流離，他把老人家當成自己的爸媽。8年前，前縣長李沃士卸任後留有159億，陳福海說，當時金門財政狀況好，他加碼發放老人慰助金。現在縣府財政不佳，金門一年發放20億現金福利，所以縣府提案65歲要以酒代替現金，但老人的福利絕不會縮水，像55歲慰助金從現金換「感恩釀」，金額未減少。