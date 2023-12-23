旗津天后宮350週年建醮大典 陳其邁隆重開光
高雄旗津天后宮建廟350周年舉辦睽違72年的五朝建醮大典，今天早上11點吉時進行張府天師開光儀式，邀請高雄市長陳其邁主持，此次天后宮恭請紙塑而成的張府天師坐鎮，是旗津地區首次，而醮事期間，紙塑張天師衣飾、型態每天均有不同，代表不同科儀，成為建醮過程中一大亮點，吸引不少香客、遊客駐足拍照。
旗津天后宮主委陳冠銘指出，旗津天后宮是高雄市最古老的媽祖廟，也是台灣本島最早祭祀媽祖的廟宇之一。因正逢去年天后宮第4次大整修完工、配合鎮殿媽祖開光啟靈，並舉辦全台獨有的水路並行「過港祈福」平安遶境，經媽祖答允，在今年底舉行啟建金籙慶成祈安五朝建醮大典。陳其邁致詞時提到，感謝媽祖婆照顧旗津及所有市民，尤其在疫情期間消災解厄，也讓旗津防疫做得好，今天也是特別來還願，表達感謝之意。
時隔72年再次建醮，陳冠銘強調，為表示慎重與虔誠，這次建醮依照道教科儀恭請的張府天師，目前台灣能做的師傅已極少，堪稱非常珍貴的紙塑天師像，此次製作的張府天師塑像頭部經由重新設計、開模製作，以確保與眾不同。
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