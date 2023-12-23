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冬天享受熱帶林芬多精好去處 屏東雙流森林遊樂區有亮點

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區擁有特有的熱帶季風林生態景觀，園方最近又在陽光草坪打造「放大版」的殼斗科橡實造型座椅。圖／林業保育署屏東分署提供
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區擁有特有的熱帶季風林生態景觀，園方最近又在陽光草坪打造「放大版」的殼斗科橡實造型座椅。圖／林業保育署屏東分署提供

冬季給人萬物蕭瑟、百花凋零的印象，位於南台灣的屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，擁有特有的熱帶季風林生態景觀，此時氣候相對舒爽，正值山芙蓉花盛開時節，園方最近又在陽光草坪打造「放大版」的殼斗科橡實造型座椅，宛如卡通的場景給人驚喜，是遠離都市塵囂，賞花、登山健行享受「森林浴」的冬遊好去處。

林業保育署屏東分署說，山芙蓉是台灣原生植物，分布於中低海拔山區，株高約3至5公尺，因無懼寒冬笑迎暖陽，有「拒霜花」的雅名；清晨初開時，花朵是嬌嫩的白色或粉紅色，正午時分，花瓣會逐漸轉為紫紅色或桃紅了，到了傍晚時分，花色越來越紅，會再次閉合並轉回桃紅色。

屏東分署說，台灣天然闊葉林中重要的成員包括樟科及殼斗科，雙流有不少的殼斗科植物，種子被稱橡實，是由一枚堅硬不開裂的堅果和杯狀或盤狀的殼斗組成，從開花到結果，是野生動物重要的食物來源，在電影冰原歷險記中出現的果實或夜市內販賣的糖炒栗子，就是很典型的橡實樣貌。

園方最近透過環境優化工法，改造陽光草坪區周邊環境，讓步道的坡度減緩友善所有的遊客通行，同時運用區內重要的優勢物種殼斗科植物，設置兼具實用性、生態及裝置藝術的多功能座椅，包括「放大版」的青剛櫟、小西氏石櫟及杏葉石櫟，讓遊客在草坪休息時，同時認識並了解殼斗科橡實，對生態環境有更深層的認識。

屏東分署說，屏東冬季溫暖的陽光最適合冬遊，雙流國家森林遊樂區位於台9線獅子鄉段旁，交通方便，因屬低海拔，熱帶季風林生態景觀和瀑布、溪流是園區的最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，即使是冬季，處處仍可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫。

屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區擁有特有的熱帶季風林生態景觀，冬季氣候相對舒爽，正值山芙蓉花盛開時節。圖／林業保育署屏東分署提供
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區擁有特有的熱帶季風林生態景觀，冬季氣候相對舒爽，正值山芙蓉花盛開時節。圖／林業保育署屏東分署提供
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區擁有特有的熱帶季風林生態景觀，冬季氣候相對舒爽，園方最近又在陽光草坪打造「放大版」的殼斗科橡實造型座椅。圖／林業保育署屏東分署提供
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區擁有特有的熱帶季風林生態景觀，冬季氣候相對舒爽，園方最近又在陽光草坪打造「放大版」的殼斗科橡實造型座椅。圖／林業保育署屏東分署提供
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區擁有特有的熱帶季風林生態景觀，冬季氣候相對舒爽，正值山芙蓉花盛開時節。圖／林業保育署屏東分署提供
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區擁有特有的熱帶季風林生態景觀，冬季氣候相對舒爽，正值山芙蓉花盛開時節。圖／林業保育署屏東分署提供

屏東縣 獅子 森林遊樂區

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