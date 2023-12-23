冬天享受熱帶林芬多精好去處 屏東雙流森林遊樂區有亮點

冬季給人萬物蕭瑟、百花凋零的印象，位於南台灣的屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，擁有特有的熱帶季風林生態景觀，此時氣候相對舒爽，正值山芙蓉花盛開時節，園方最近又在陽光草坪打造「放大版」的殼斗科橡實造型座椅，宛如卡通的場景給人驚喜，是遠離都市塵囂，賞花、登山健行享受「森林浴」的冬遊好去處。

林業保育署屏東分署說，山芙蓉是台灣原生植物，分布於中低海拔山區，株高約3至5公尺，因無懼寒冬笑迎暖陽，有「拒霜花」的雅名；清晨初開時，花朵是嬌嫩的白色或粉紅色，正午時分，花瓣會逐漸轉為紫紅色或桃紅了，到了傍晚時分，花色越來越紅，會再次閉合並轉回桃紅色。

屏東分署說，台灣天然闊葉林中重要的成員包括樟科及殼斗科，雙流有不少的殼斗科植物，種子被稱橡實，是由一枚堅硬不開裂的堅果和杯狀或盤狀的殼斗組成，從開花到結果，是野生動物重要的食物來源，在電影冰原歷險記中出現的果實或夜市內販賣的糖炒栗子，就是很典型的橡實樣貌。

園方最近透過環境優化工法，改造陽光草坪區周邊環境，讓步道的坡度減緩友善所有的遊客通行，同時運用區內重要的優勢物種殼斗科植物，設置兼具實用性、生態及裝置藝術的多功能座椅，包括「放大版」的青剛櫟、小西氏石櫟及杏葉石櫟，讓遊客在草坪休息時，同時認識並了解殼斗科橡實，對生態環境有更深層的認識。

屏東分署說，屏東冬季溫暖的陽光最適合冬遊，雙流國家森林遊樂區位於台9線獅子鄉段旁，交通方便，因屬低海拔，熱帶季風林生態景觀和瀑布、溪流是園區的最大特色，茂盛的森林及豐沛的水源，提供各種動物棲息，即使是冬季，處處仍可見彩蝶飛舞，耳聽蟲鳴鳥叫。