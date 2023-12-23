雄工立體停車場 明年1月試營運

高雄市政府因應輕軌及未來黃線轉乘停車需求，興建高雄高工附設立體停車場，可停放470輛小型車及171輛機車。高雄市副市長林欽榮說，雄工停車場明年1月23日試營運，對周邊里民有優惠。交通局說，雄工停車場一般月票費率為每月2700元，依據里民優惠原則，有6個里可享里民優惠月票每月2200元。

三民區灣成里長黃文良說，雄工停車場是立體停車場，能遮風擋雨，優惠月票每月收2200元，算是相當便宜，附近大賣場開放出租停車位月費3000元，就吸引民眾排隊等候。

林欽榮昨在交通局長張淑娟陪同，視察停車場新建工程。林欽榮說，雄工停車場由前瞻計畫及市府共同投資5.9億元，樓高5層，為當地住宅密集區及商業發達區解決停車問題；該停車場也是市府因應輕軌及未來黃線轉乘停車需求所制定的停車供給策略之一。

林欽榮說，雄工停車場設47席電動綠能車位。停車場備有電動汽車防火毯，可因應車輛著火意外，可有效阻絕電池燃燒氧氣及有毒煙霧蔓延，提升停車安全性。

張淑娟表示，立體停車場外牆工程已完成施作，景觀及指標等工程收尾階段，該停車場具永續及智慧特色，外牆使用造型鋁包板以垂直折線呈現「科技電路板」意象，順應當地季風配置導風板，可加速排除汽車產生的廢氣。