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開澎舉人辛齊光紀念館開幕 冬至祭祖為碑記揭碑

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖「開澎舉人」辛齊光紀念館開幕，辛氏家廟今天配合冬至祭祖，舉行碑記揭碑暨文物展，見證與保存文化遺產

澎湖縣政府參議蘇啟昌、文化局長洪棟霖、湖西鄉長陳振中等人共同揭牌，共同見證澎湖人的文化遺產。

洪棟霖指出，澎湖「開澎舉人」辛齊光奠定澎湖文風鼎盛的基石，更造橋鋪路廣施善行，他一生以「讀聖賢書，立修齊智」為志業，是台灣府學歲貢生第1名。因顧念母親年事已高，直到母親90歲高齡過世和服喪3年，辛齊光年近70歲才首赴福建應考，獲朝廷開恩，首開澎湖士人中舉之光，辛氏家廟中掛有「文魁」匾額。

澎湖文化局為紀念辛齊光德行典範與勤勉勵志的精神，與湖西辛氏家廟合作，籌設「開澎舉人辛齊光紀念館」，在文化部支持下爭取「博物館與地方文化館運籌機制計畫」，委請澎湖文史工作者蔡福松及蔡光庭，為辛齊光撰文立碑，保存辛齊光的義行與相關文物。

洪棟霖表示，湖西社區除是澎湖社區營造的楷模，在村長辛天澤等人努力下，還打造辛齊光紀念廣場，是澎湖歷史、文化教育的重要基地。

澎湖縣 文化局 遺產 冬至

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