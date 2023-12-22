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屏東YouBike累積逾93萬次 騎乘優惠延至2024年底

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東公共自行車YouBike在今2023年2月啟用至今，運量累積超過93萬人次，縣府表示YouBike 2.0前30分鐘免費及YouBike 2.0E前30分鐘半價（10元）騎乘優惠好評，加碼騎乘優惠延長到2024年底。圖／屏東縣政府交旅處提供
屏東公共自行車YouBike在今2023年2月啟用至今，運量累積超過93萬人次，縣府表示YouBike 2.0前30分鐘免費及YouBike 2.0E前30分鐘半價（10元）騎乘優惠好評，加碼騎乘優惠延長到2024年底。圖／屏東縣政府交旅處提供

屏東公共自行車YouBike在今2023年2月啟用至今，全數1200輛自行車（含300輛電動輔助自行車）已投入營運，因騎乘次數上升、廣受好評，運量累積超過93萬人次，交旅處表示，鼓勵民眾持續使用公共運輸，YouBike 2.0前30分鐘免費及YouBike 2.0E前30分鐘半價（10元）騎乘優惠好評，加碼騎乘優惠延長到2024年底。

屏東縣政府表示，屏東YouBike今年2月啟用至11月，站點數從以往Pbike站點40站成長到現在YouBike租賃站數為119站，YouBike站點數為過往Pbike的3倍，服務範圍除屏東市、潮州鎮外，現在更擴大服務範圍到東港、恆春鎮內都有租借站，在一心三核鄉鎮市的基礎下，並串聯「屏東-潮州」區間沿線車站（台鐵西勢、竹田、麟洛站）及可連接東港鎮的林邊站火車站皆有設置YouBike租賃站點，除了服務通勤族使用外，也兼顧屏東假日觀光需求。

交通旅遊處強調，屏東YouBike營運至今運量累積超過93萬人次，超出原有預期，預估未來使用人數持續成長，屏東YouBike即將迎接第一個百萬人次的到來，即日起歡迎民眾到「YouBike南台灣粉絲團」一起來猜猜看屏東哪天突破第100萬使用人次，猜對者及第100萬名與前/後各2名幸運兒，即有機會獲得限量好禮。

交旅處表示，YouBike 2.0與YouBike 2.0E費率不同，至113年底前YouBike 2.0享前30分鐘免費優惠，YouBike 2.0E享前30分鐘半價優惠，由民眾自付10元，相關費率問題及借還車問題可至YouBike官網（https://www.youbike.com.tw/region/pthg/）查詢或歡迎撥打24小時客服專線（08-8849-888），將有專人服務。

「TPASS行政院通勤月票」優惠持續中，購買「屏東公車暢行299月票」、「屏東無限暢行399月票」或「南高屏999通勤月票」方案，皆享屏東公共自行車（含YouBike 2.0E）前30分鐘免費，不限騎乘次數，歡迎多加使用，通勤月票詳情請上屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。

屏東公共自行車YouBike在今2023年2月啟用至今，運量累積超過93萬人次，縣府表示YouBike 2.0前30分鐘免費及YouBike 2.0E前30分鐘半價（10元）騎乘優惠好評，加碼騎乘優惠延長到2024年底。圖／屏東縣政府交旅處提供
屏東公共自行車YouBike在今2023年2月啟用至今，運量累積超過93萬人次，縣府表示YouBike 2.0前30分鐘免費及YouBike 2.0E前30分鐘半價（10元）騎乘優惠好評，加碼騎乘優惠延長到2024年底。圖／屏東縣政府交旅處提供

屏東縣政府 YouBike YouBike 2.0

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