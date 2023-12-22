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中國頻邀里長落地招待 陳其邁：天下沒白吃的午餐

中央社／ 高雄22日電

檢調近期偵辦多起中國介選，招待里長前往接受招待案件，高雄市長陳其邁今天表示，天下沒有白吃的午餐，中國落地招待一定有其目的，提醒基層里長要注意選罷法相關規定。

針對中國介選，檢調近期偵辦有人受中國各台辦指示，邀約里長前往接受招待統戰或支持特定政黨、候選人等，陳其邁上午出席「高榮聯醫共創卓越」記者會，會前接受媒體聯訪表示，先前就提醒過「天下沒有白吃的午餐」，受邀去旅遊落地招待當然一定有背後目的，否則所有的台灣人去中國就全部落地招待就好。

陳其邁認為，針對特定對象邀請落地招待，當然一定會有目的，所以要提醒基層里長注意法律規範，尤其是選罷法相關規定，更重要的是民眾還是要獨立行使投票權，不要輕易讓台灣民主受到外力干預。

陳其邁表示，其實還是要小心衡量短期利益跟整個國家的民主實踐、國家利益，甚至是國家安全，不要忘了法律界線，當然一超過紅線就尊重司法機關偵辦。

陳其邁 選罷法 介選

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