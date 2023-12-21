快訊

高雄楠梓5779戶無預警停電！居民批「該上緊發條」 台電揭原因

周杰倫突宣布「大驚喜」 粉絲感動：最好的耶誕禮物

高雄楠梓5779戶無預警停電！居民批「該上緊發條」 台電揭原因

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市楠梓區今晚無預警大停電，一度造成5779戶陷入黑暗。圖／讀者提供
高雄市楠梓區今晚無預警大停電，一度造成5779戶陷入黑暗。圖／讀者提供

高雄市楠梓區今晚8時29分發生大停電，造成5779戶停電，不僅健身房、賣場停電，甚至還有民眾被受困電梯，居民抱怨，高雄常常停電，「台電該上緊發條！」台電說，今晚停電是因為電力開關故障所導致，經搶修已在晚間10時許全數復電。

網友說，楠梓區今晚大停電，高雄大學、中油宏南宿舍、宏毅社區都陷入一片黑暗，楠梓健身工廠停電，德民路星巴克附近也停電，楠梓家樂福用餐區陷入黑暗。有民眾抱怨，今晚洗澡洗到一半突然停電，「到底什麼原因？」

今晚楠梓區停電也造成民眾受困在電梯。楠梓分局表示，大學十七街１名劉姓女屋主在停電時，受困在自家電梯中，警方與消防隊接獲報案派人趕抵現場時，劉女已因復電自行脫困。

台電表示，今晚8時29分楠梓區大學街、大學西路、大學東路、大學南路、大學路、加仁路、左楠路、海專路、高雄大學等一帶停電5779戶，經立即派員現場查修，在晚間9時12分先行轉供復電4502戶，隨後在晚間10時0分許全數復電。

台電表示，今晚停電是因為電力開關故障所導致。圖／台電提供
台電表示，今晚停電是因為電力開關故障所導致。圖／台電提供

停電 電梯 台電 高雄大學 高雄市

延伸閱讀

高雄大學也遭殃！楠梓5779戶停電 民眾哀號：洗澡剛洗到一半

台電完成南科高雄園區歲修 汰換設備還要防蛇鼠白蟻

台電才駁斥不缺電 板橋中正路6954戶跳電、4人受困電梯

新竹女驚嚇收5萬9488元天價電費單 台電查出原因致歉了

相關新聞

高雄楠梓5779戶無預警停電！居民批「該上緊發條」 台電揭原因

高雄市楠梓區今晚8時29分發生大停電，造成5779戶停電，不僅健身房、賣場停電，甚至還有民眾被受困電梯，居民抱怨，高雄常...

高雄大學也遭殃！楠梓5779戶停電 民眾哀號：洗澡剛洗到一半

高雄楠梓區大學街、大學西路、大學東路、大學南路、大學路、加仁路、左楠路、海專路、高雄大學等一帶，今天晚間8時29分突然停...

高雄鳳山車站「空中鳳城」今點燈 旅客直呼：好美

今年是高雄鳳山建城235周年，交通部鐵道局舉辦鳳山火車站6+10層開發大樓「空中鳳城」點燈儀式，溶入古城意象，貫穿曹公圳...

李沃耀伉儷回饋家鄉捐百萬醫材 金門醫護：就像醫院的耶誕老人

金門子弟、環遊國際旅行社董事長李沃耀、陳素蘭夫婦在台經營事業有成，回饋家鄉，先前捐贈金門醫院主動脈氣球幫浦系統等，此次再...

屏東觀光郵輪巴士推新路線 輕鬆悠遊「恆春半島後花園」

屏東縣政府推出不必煩惱交通景點接駁又能暢玩新旅遊模式的「觀光郵輪巴士」，繼去年首條爆紅的「台灣好行神山線」、「185沿山...

「慢飛天使」突破身體障礙玩大型夾夾樂 家人超感動

俗稱「慢飛天使」的身心發展遲緩兒童常因能力受限，許多常見的遊樂器材都不能使用，伊甸基金會鳳山早療中心日前為迎接聖誕節，使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。