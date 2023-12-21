高雄楠梓5779戶無預警停電！居民批「該上緊發條」 台電揭原因
高雄市楠梓區今晚8時29分發生大停電，造成5779戶停電，不僅健身房、賣場停電，甚至還有民眾被受困電梯，居民抱怨，高雄常常停電，「台電該上緊發條！」台電說，今晚停電是因為電力開關故障所導致，經搶修已在晚間10時許全數復電。
網友說，楠梓區今晚大停電，高雄大學、中油宏南宿舍、宏毅社區都陷入一片黑暗，楠梓健身工廠停電，德民路星巴克附近也停電，楠梓家樂福用餐區陷入黑暗。有民眾抱怨，今晚洗澡洗到一半突然停電，「到底什麼原因？」
今晚楠梓區停電也造成民眾受困在電梯。楠梓分局表示，大學十七街１名劉姓女屋主在停電時，受困在自家電梯中，警方與消防隊接獲報案派人趕抵現場時，劉女已因復電自行脫困。
台電表示，今晚8時29分楠梓區大學街、大學西路、大學東路、大學南路、大學路、加仁路、左楠路、海專路、高雄大學等一帶停電5779戶，經立即派員現場查修，在晚間9時12分先行轉供復電4502戶，隨後在晚間10時0分許全數復電。
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