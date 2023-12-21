北竿機場擴建掀論戰 有人憂衝擊經濟也有盼把握機會

尚未定案的馬祖北竿機場擴建案引發鄉親關注，也成政治攻防焦點，有人擔心衝擊觀光、商業發展，應先建馬祖大橋；也有民代認為若獲經費可先把握機會，必要時可公投決定。

馬祖北竿與南竿各有1個機場。民航局日前說明，為確保飛航安全，北竿機場將延伸、加寬跑道並設置新航站區等，評估改善後可降低霧季航班取消率，並提升航廈年容量。媒體報導，北竿機場改善案7月已通過環評大會審查；國發會主委龔明鑫說，近新台幣200億元經費已核定，希望儘速完工。

民進黨連江縣立委參選人李問今天說，原本連江縣府規劃先完成南北竿跨海大橋（馬祖大橋），再進行北竿機場擴建，最後才廢除南竿機場，國民黨立委陳雪生卻執意先推動北竿機場擴建，施工期將導致北竿8年沒有機場，連帶拖垮南竿機場，嚴重衝擊地方民生經濟。

陳雪生回應，李問是選舉炒作，馬祖民眾都很支持北竿機場擴建，他最初對馬祖大橋、北竿機場改善案的態度就是先建馬祖大橋，再改善北竿機場，對北竿居民生活不會造成不便。

民進黨北竿鄉民代表詹庭語認為，這次北竿機場擴建議題讓鄉親格外關注，主因是它的進度比馬祖大橋還快，鄉親出現「真的要來了」的危機感；且北竿機場擴建施工，等同觀光客與居民要先到南竿機場再搭船回北竿，民生物資運輸可能還要仰賴貨船，相當不便。

有北竿居民表示，馬祖鄉親需要機場擴建，但大家非常擔心對經濟影響，尤其觀光、商業恐怕會停滯好幾年，屆時等機場擴建完畢，不僅要重建北竿觀光曝光度，如果其他硬體也沒更新，光蓋好機場但旅客還是很少，根本沒用；希望可以先評估對經濟、醫療與貨運等的影響，而不是說要擴建機場就簡單帶過。

這名北竿居民說，先蓋馬祖大橋有經濟、有連結，但關於大橋後續花費、維護也有必要說明，否則像金門大橋數千萬元的維管費也是隱憂；民眾會反彈，是因為對太多細節都不了解，造成恐慌，應先召開說明會，想好解決方案並落實，大家才放心。

北竿鄉長吳金平表示，地方確實有機場擴建需求，目前許多鄉親希望先做大橋、再擴建機場，不過一種議題總是有不同聲音，他認為可以等中央確定核定並說明相關配套後，舉行公聽會仔細討論需求，如果出現正反兩極意見，也能看看是否要公投，交給民眾決定。

國民黨籍縣議員陳玉發認為，對他來說大橋與機場沒有一定優先順序，機會在哪裡，就可以先做，畢竟2案都是規模數百億起跳的建設，中央不太可能一次都核定，因此可以先把握住機會，否則一旦失去機會，他擔心到時候什麼都沒有，而這也是鄉親的想法。

陳玉發也強調，北竿已發生過2次空難，機場一定要擴建、飛安一定要安全，配套措施也要說清楚，如果真的有這筆錢，大家都可以坐下來談，但最重要的是要以鄉親利益優先，如果有必要，也可公投決定。