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高雄楠梓5779戶無預警停電！居民批「該上緊發條」 台電揭原因

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高雄大學也遭殃！楠梓5779戶停電 民眾哀號：洗澡剛洗到一半

中央社／ 高雄21日電
台灣電力公司高雄區營業處指出，已立即派員現場查修，停電原因仍待查明；截至晚間9時多，還有1277戶停電中。示意圖，聯合報系資料照
台灣電力公司高雄區營業處指出，已立即派員現場查修，停電原因仍待查明；截至晚間9時多，還有1277戶停電中。示意圖，聯合報系資料照

高雄楠梓區大學街、大學西路、大學東路、大學南路、大學路、加仁路、左楠路、海專路、高雄大學等一帶，今天晚間8時29分突然停電，共停電5779戶，台電派員查修，原因待查明。

高雄市楠梓區今天晚上突然停電，有民眾在社群平台指出，路燈不亮，高雄大學也遭殃，星巴克、餐廳等店家也停電；還有人哀嚎「居然洗澡洗到一半停電」。

台灣電力公司高雄區營業處今天晚上發布訊息表示，今天晚上8時29分，楠梓區大學街、大學西路、大學東路、大學南路、大學路、加仁路、左楠路、海專路、高雄大學等一帶共停電5779戶。

台灣電力公司高雄區營業處指出，已立即派員現場查修，停電原因仍待查明；截至晚間9時多，還有1277戶停電中。

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