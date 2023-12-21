「屏東│聲山中」新書預購 視覺與聽覺來一趟聲山之旅
屏東縣政府去年出版旅遊手冊「屏東海底40米」一書，上架開賣後創造銷售三刷，在網路上爆紅、引發討論，今年再度推出最新版旅遊手冊「屏東│聲山中」，以屏東境內「山」與「聲景」為內容，讓讀者聽見、看見屏東之美，早鳥預購還可獲限量款「山林隨聲杯」1個，一起來屏東體驗山海之美。
縣府傳播暨國際事務處表示，「屏東│聲山中」一書，以手感插畫、美術情境等編排設計，收錄屏東境內25座山林、5條步道與4處自然景點，並依山區海拔高低分成聲坡、聲林、聲山三種類別，並將登山過程中可聆聽到的聲音收錄至手冊內，例如帽子山上的五色鳥、樹鵲等其他鳥類發出的清脆聲響；浸水營古道可聆聽到植物滴落的水聲、鳥鳴聲及蟋蟀聲。希望透過聲音的傳達，讓讀者跟著文字、音調及色彩踏上一條條原始林道、碎石山徑與古道，看見山的同時也聽見了山。
傳播處表示，近年來隨著登山健行風潮盛行，登山人口漸增加，台灣地形獨特且多元，登山活動可選擇的路徑相當豐富。屏東地理位置依山傍海，除了可以到墾丁遊玩水上遊樂設施外，也可以上山走登山步道、探訪森林古道秘境，享受大自然的新鮮空氣。
傳播處表示，「屏東│聲山中」即起開放預購，民眾可至國家書店、五南文化廣場、獨立書店、誠品書店、博客來等網路平台預購，早鳥預購還可獲限量款「山林隨聲杯」1個，將不銹鋼杯加上登山扣環，成為登山時方便攜帶的使用杯，以高低海拔的標記數字設計於杯身中，並將屏東最高峰—北大武山標高3092公尺作為最頂端標記，歡迎大家收藏，一起來屏東展開一趟充滿視覺與聽覺的「聲山之旅」。
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