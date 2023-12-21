藉高捷黃線讓滯洪公園變建地？高市府：不屬淹水潛勢區

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程昨動土，預計2028年即通車，高市府於今到國土署報告「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，遭到當地居民北上國土署抗議，指高市府執意要將殘存的小貝湖滯洪公園變更為建地，是圖利財團，恐造成地方淹水，高市府則回應，變更計畫範圍內並不屬於淹水潛勢區，市府已做良好排水規劃。

立委陳椒華、森林城市協會理事長莊傑任、高雄市鳳山區文德里里長謝智華與台灣環境生態護育產業工會理事長何承翰等，今上午前往內政部國土管理署抗議，要求國土署就今上午召開的第四次專案審查，應退回高雄市政府所提出的「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」。

文德里里長謝智華今並帶著近1700人反對滯洪公園變更建地的自救連署陳情書送給國土署，並高呼「反對澄清湖滯洪公園蓋豪宅，賴清德副總統：勿當淹水幫兇」口號。

森林城市協會理事長莊傑任表示，澄清湖畔的小貝湖，原是滯洪公園用地，可承載澄清湖洩洪的大水，因過去醫院和棒球場的開發填掉90%，現殘存10%的小貝湖滯洪公園，又要被高市府變更為建地，未來蓋捷運黃線Y3站與水岸豪宅，為財團利益，無視居民恐受水之苦。

高捷局表示，「捷運黃線Y3站與澄清湖運動休閒園區都市計畫」變更案，計畫範圍內不屬於淹水潛勢區，市府仍設計滯洪量體4萬5,672立方公尺的滯洪池，事實上市府的規劃比雨水下水道規劃報告要求的有效滯洪體積更高，總滯洪容量相較變更前更提升約6萬噸。

高市府並指出，此計劃綠地公園未曾縮減，反而擴大至約10.46公頃，較現有綠地反而提升1.9倍。

高市水利局指出，鳳山區文德里位於計畫區下方，與本計畫範圍鳥松區屬不同集水區、不同逕流，上述計畫開發後將可增加蓄洪量、分擔逕流，不會因而造成下游淹水或影響居民生活用水情事。

高市府表示，為兼顧合理必要開發與湖岸景觀通透性，配合現行排水系統以及加強水保，已適度再檢討Y3站捷運開發範圍與規模，目前運動休閒園區規劃建築物退縮湖岸至少308公尺，並於現有建築物基礎上開發；另將臨大埤路與臨公園路之兩側規劃為公園，打造計畫內大面積綠色走廊。調整後，整體透水性面積可達49.25%。