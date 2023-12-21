澄清湖滯洪公園蓋豪宅闖關？里長呼籲營建署應退回此開發案

立法委員陳椒華、森林城市協會理事長莊傑任、高雄市鳳山區文德里里長謝智華與台灣環境生態護育產業工會理事長何承翰等，上午前往內政部國土管理署抗議。就國土署召開的第四次專案審查高雄市政府所提出的「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，表達要求退回該案的意見。

首先由飽受淹水之苦的文德里里長謝智華，將近1700人反對滯洪公園變更建地的自救連署陳情書送給國土署，由內政部國土管理署都市計畫組簡任正工程司陳富義代表接受。並高呼「反對澄清湖滯洪公園蓋豪宅，賴清德副總統：勿當淹水幫兇」口號。

森林城市協會理事長莊傑任表示，澄清湖畔的小貝湖，原本作為滯洪公園用地，可以攔截澄清湖洩洪的大水，結果因過去醫院和棒球場的開發，已經填掉90%，導致高雄鳥松區、鳳山區、三民區產生淹水危害。如今殘存10%的小貝湖滯洪公園，又要被高市府變更為建地，未來要蓋捷運黃線Y3站與水岸豪宅，為了政府與財團的土地利益，無視於極端氣候的淹水問題。

莊傑任並指，政府在計算滯洪池集水區時，採用2007年的舊版資料，同時也未將上游的澄清湖集水區洩洪時納入水量來源，導致規畫滯洪空間嚴重不足，極端氣候暴雨1、2小時就會面臨大水洩洪，導致下游市民淹水的問題。