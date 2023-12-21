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屏縣盤點公墓 規畫遷葬活化土地

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

傳統公墓多數缺整體規畫，公墓雜亂荒廢、雜草叢生，屏東縣府為完成公墓活化，委託屏科大辦理公墓活化方案規畫，盤點全縣平地鄉鎮公墓208處，篩選30處具優勢土地，建置系統資料庫，規畫明年編列預算，協助各鄉鎮公所遷墓，促進鄉鎮區域發展。

民政處代理處長楊新發說，殯葬習俗改變，土葬率逐年下降，老舊公墓土地再利用成為城鄉發展重點，屏東公墓活化方案規畫透過科學分析，提供縣府客觀資訊作為決策依據。

楊新發指出，縣內活化公墓再利用成功案例，包括內埔鄉公所原已發不出薪水，公墓土地活化再利用，設置納骨塔，增加自有財源；內埔鄉第1公墓遷葬後，中央地方推動內埔之心水文化公園與共融遊戲場設置，成為具客家特色景點。

另外，潮州鎮公所第2公墓遷葬無墳墓土地整地後，設立屏東國際滑輪溜冰場、棒球場，都陸續完工啟用，成為地方新地標。

楊新發說，屏縣公墓計有311處，面積約1045公頃，活化方案針對平地鄉鎮208處公墓再調查及評估、統整，以有效活化利用。

楊新發說明，屏北地區包括九如、內埔、屏東市、潮州鎮等處共有362公頃；屏南佳冬、枋山、枋寮等鄉鎮有138公頃；屏南地區車城鄉、恆春鎮有約18公頃，都是未來規畫標的。

公墓 屏東縣 屏科大

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