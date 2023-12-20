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妙光禪寺救災裝備 提升屏東特搜隊國際救災能量

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
屏東縣消防局感謝妙光禪寺的善行義舉，齊力為民眾生命財產安全盡一份心力。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局感謝妙光禪寺的善行義舉，齊力為民眾生命財產安全盡一份心力。圖／屏東縣消防局提供

屏東特搜大隊近年歷經土耳其地震飛龍瀑布事件，第一時間趕赴現場搜救，不論是國際災難事件或國內救災幾乎無役不與，屏東縣佛教會理事長釋見引法師獲知大隊尚須救災裝備，今捐贈總價值逾133萬元的山域溪谷垂降救援專用繩索裝備以及國際人道救援裝備，盼提升特搜、救災能量。屏東消防局表示，期盼藉由妙光禪寺的善行義舉，齊力為縣民之生命財產安全盡一份心力。

國際人道救援一直是消防特搜發展重點之一，但所需裝備器材眾多，除了消防局本身編列預算，民間的捐贈會使裝備器材更加完備，近期包括土耳其南部發生大地震與屏東霧台鄉飛龍瀑布的溪谷攀降救援案件，特搜弟兄峭壁懸崖間攀降，奮不顧身的將每一位受困者與罹難者帶回家。

釋見引法師指出，本次捐贈包括山域溪谷垂降救援專用繩索裝備、國際人道救援裝備，在強大的救災實力為基礎下，扮演災害發生時每位民眾瓦礫下的曙光。希望透過本次捐贈，能夠再次充實消防人員的災害搶救能力。屏東縣各宗教團體也會持續扮演安定人心的力量，並在慈善、醫療、教育等諸多社會服務與福利事業上做出貢獻。

屏東縣消防局感謝妙光禪寺的善行義舉，齊力為民眾生命財產安全盡一份心力。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣消防局感謝妙光禪寺的善行義舉，齊力為民眾生命財產安全盡一份心力。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣 飛龍瀑布 地震

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