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不畏低溫...塔山電廠號召居民夏興海灘淨灘清出百斤垃圾

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，參與志工合影。圖／塔山發電廠提供
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，參與志工合影。圖／塔山發電廠提供

台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「金湖鎮夏興海灘淨灘活動」，包括塔山電廠員工與周邊社區等共100多人參加，大家共同清出近百斤包括保麗龍、寶特瓶、浮球等海漂垃圾，儘管天氣寒冷，但大家不畏寒流來襲，仍然清出上百斤的海漂垃圾。

這場淨灘活動在今天上午9點半在夏興分廠排水溝出海口進行，由台電公司塔山發電廠長楊清煌主持，包括金門縣環保局科長李欣、金湖鎮秘書陳書文、主席蔡乃靖、金湖鎮公所環保課課長李博豪、金湖鎮公所清潔隊、金門縣環保局、夏興社區發展協會及后園社區發展協會等單位共同參與，一起為地球盡一份心。

雖然今天金門的天氣寒冷，體感溫度不到10度，但志工的心都是火熱的，大家依然奮力在海邊撿拾海漂垃圾，經過一上午的努力，共清出塑膠浮桶50公斤、保麗龍60公斤、保持瓶跟其他回收物共20公斤與一般垃圾90公斤，成果豐碩。

楊清煌表示，希冀藉由辦理海洋淨灘活動喚起全民環保意識，他說，淨灘活動是環境教育一環，透過實際行動體驗源頭減量的重要性，金門美麗的海岸線，要由大家共同守護。

台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，台電公司塔山發電廠長楊清煌（右）頒發加菜金感謝金湖鎮公所清潔隊，由秘書陳書文（左）代表接受。圖／塔山發電廠提供
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，台電公司塔山發電廠長楊清煌（右）頒發加菜金感謝金湖鎮公所清潔隊，由秘書陳書文（左）代表接受。圖／塔山發電廠提供
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，台電公司塔山發電廠長楊清煌（右三）偕同金湖鎮秘書陳書文（右二）、主席蔡乃靖（左二）等人帶頭清除海漂垃圾。圖／塔山發電廠提供
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，台電公司塔山發電廠長楊清煌（右三）偕同金湖鎮秘書陳書文（右二）、主席蔡乃靖（左二）等人帶頭清除海漂垃圾。圖／塔山發電廠提供
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，包括塔山電廠員工與周邊社區等共100多人參加，大家在低溫下，依然精神抖擻。圖／塔山發電廠提供
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，包括塔山電廠員工與周邊社區等共100多人參加，大家在低溫下，依然精神抖擻。圖／塔山發電廠提供
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，清出上百斤的海漂垃圾。圖／塔山發電廠提供
台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「淨灘活動」，清出上百斤的海漂垃圾。圖／塔山發電廠提供

金門 淨灘 排水溝

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