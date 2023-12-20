不畏低溫...塔山電廠號召居民夏興海灘淨灘清出百斤垃圾

台灣電力公司塔山發電廠今天在夏興分廠排水溝出海口舉辦「金湖鎮夏興海灘淨灘活動」，包括塔山電廠員工與周邊社區等共100多人參加，大家共同清出近百斤包括保麗龍、寶特瓶、浮球等海漂垃圾，儘管天氣寒冷，但大家不畏寒流來襲，仍然清出上百斤的海漂垃圾。

這場淨灘活動在今天上午9點半在夏興分廠排水溝出海口進行，由台電公司塔山發電廠長楊清煌主持，包括金門縣環保局科長李欣、金湖鎮秘書陳書文、主席蔡乃靖、金湖鎮公所環保課課長李博豪、金湖鎮公所清潔隊、金門縣環保局、夏興社區發展協會及后園社區發展協會等單位共同參與，一起為地球盡一份心。

雖然今天金門的天氣寒冷，體感溫度不到10度，但志工的心都是火熱的，大家依然奮力在海邊撿拾海漂垃圾，經過一上午的努力，共清出塑膠浮桶50公斤、保麗龍60公斤、保持瓶跟其他回收物共20公斤與一般垃圾90公斤，成果豐碩。