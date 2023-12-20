2024高雄義大世界跨年 周邊道路啟動3階段交管

高雄義大世界跨年焰火秀將於明年元旦凌晨0時登場，高雄義大世界今天表示，屆時周邊道路將實施3階段交通管制，並提供免費接駁服務，以及散場加開義大客運前往高鐵左營站疏運人潮。

高雄義大世界2024跨年將有999秒焰火秀，並採用最新技術、主題式設計，搭配燈光展演，呈現逾百米大面寬的「巨型飛字煙火」及「展翅煙火」、「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等璀璨花火，陪伴民眾迎接2024年。

高雄義大世界今天發布新聞稿表示，跨年焰火每年吸引數萬人潮，義大世界周邊道路將實施3階段交通管制，第一階段進場有7個管制點，包括水管路及義大二路口、澄觀路及水管路口周圍等。

當義大世界停車場屆滿時，將管制自小客車進場，預計12月31日晚間8時啟動管制，但仍會視停車狀況彈性調整。第二階段為散場管制，明年元旦凌晨0時至1時20分僅開放接駁車和機車離場；第三階段為凌晨1時20分後開放汽車離場。

車輛離場也有指定動線，停放於義大皇家酒店、義大世界購物廣場、義守大學停車場車輛，僅可從義大二路駛離；戶外第三停車場車輛僅可從186甲線往大社方向駛離；停放於戶外第一及第二停車場車輛，僅可從186甲線往大樹方向駛離。

此外，義大世界也提供免費接駁與散場加開義大客運服務。12月31日晚上6時起將在仁武高中校內及民營榮晟停車場提供免費停車，並於水管路上的全聯仁武水管店前設置免費接駁點，晚間11時前提供免費接駁專車前往義大世界。

義大世界指出，跨年散場時，民眾除了可於義守大學旁的戶外第一停車場搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，也可搭乘義大客運加開的高鐵左營線（按定價收費）至高鐵左營站，再轉乘捷運返家。

義大世界也提醒自駕的民眾，今年義大二路臨學府路口有道路改善工程，施工路段約190公尺，需減速慢行，並依交通指揮動線離場。