屏縣加速公墓土地活化 盤點208處公墓、篩選30處優勢土地

隨著時代變遷與民俗文化改變，以往土葬逐漸朝向火化晉塔及環保葬趨勢，傳統公墓大多缺乏整體規畫，導致公墓雜亂荒廢、雜草叢生，屏東縣府為了完成公墓活化，委託屏東科技大學辦理公墓活化方案規畫，盤點全縣公墓（平地鄉鎮）208處，篩選30處具優勢土地，建置系統資料庫，促進鄉鎮區域發展。

民政處代理處長楊新發說，「屏東公墓活化方案規畫」透過科學分析，提供給縣府客觀資續作為決策依據，促使未來公墓逐漸退場。殯葬習俗改變，土葬率呈逐年下降，老舊公墓土地再利用成為城鄉發展重點。屏東縣公墓計有311處，面積達1045.71公頃，活化方案針對平地鄉鎮208處（不含原民鄉）公墓再調查及評估、統整資源，以有效活化利用。

楊新發說，根據統計，屏東縣公私立納骨灰設施（櫃位數）最大容量，到今年11月42萬多個，土葬觀念轉為晉塔趨勢逐年增加。

盤點屏東縣非原鄉公墓範圍再利用效益提升，楊新發說，屏北地區包括九如、內埔、竹田、里港、長治、高樹、萬丹、萬巒、麟洛、鹽埔鄉，屏東市、潮州鎮，有362.01公頃；屏南地區包括佳冬、枋山、枋寮、林邊、南州、崁頂、琉球、新埤、新園、獅子鄉、東港鎮，就有138.27公頃；屏南地區車城鄉、恆春鎮共有18.11公頃。

楊新發說，根據盤點結果設置短中長程計畫，規畫30處具優勢土地；縣府規畫明年編列預算協助鄉鎮公所遷墓的相關經費。

楊新發說，現階段鄉鎮市陸續活化公墓再利用成功案例，內埔鄉公所從原本發不出薪水財政困境，公墓土地活化再利用，設置納骨塔，讓自有財源充足，改善公所財政。內埔鄉第一公墓，經公墓遷葬後，中央地方推動「內埔之心水文化公園」與共融遊戲場設置，加上地方行政中心轉移，成為具有客家特色景點之一。

民政處指出，潮州鎮公所第二公墓遷葬無墳墓土地整地後設立屏東國際滑輪溜冰場、棒球場，都陸續完工啟用，成為地方新地標。

潮州鎮公所表示，公墓活化再利用過程，要勇於面對問題，遷葬過程中更要尊重先人，從禁葬、遷葬、起掘等要一步一步來，需要時間。