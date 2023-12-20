天冷高雄蚊子沒在怕！ 一周爆增183例本土登革熱病例

強烈冷氣團來襲，高雄本土登革熱疫情卻依舊未降溫，尤其是鳳山區、三民區疫情相對嚴重，鳳山區近一周即出現59起病例，由於歲末將至，高雄又有跨年晚會等大型活動，多人都會到高雄，市府提醒民眾若出現後眼窩痛、身體有紅疹、臉痛關節痛、頭痛或發燒等任一疑似登革熱症狀，都要快就醫。

高雄市上周(12日到18日)新增登革熱本土個案183例，感染源分別為鳳山區59例，三民區38例，苓雅區23例，前鎮區11例，左營區9例，新興區8例，小港區、大寮區及岡山區各6例，楠梓區5例，鼓山區及仁武區各3例，鹽埕區及前金區各2例，大樹區及梓官區各1例。

高雄本土登革熱疫情仍未降溫，鳳山與三民區病例數最多。圖／高市衛生局提供

高雄市截至18日止累計2952例本土個案，登革熱疫情因受暖冬影響仍持續流行，上周(12日到18日)較上上周(5日到11日)確診個案數約略持平，仍持續有新增病例。

衛生局提醒，本周大陸冷氣團即將來襲，但南部地區白天溫度仍適合斑蚊生長活動，請民眾勿掉以輕心，務必把握氣溫降低，病媒蚊生長時間變長之時機，持續落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除家戶環境積水處及髒亂堆積物，斷絕病媒蚊生長及繁殖，未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲者，最高將處1萬5000元罰鍰，並持續配合政府執行防治工作，嚴防疫情再度流行過冬。