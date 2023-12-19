姐姐來了！高雄跨年交通疏運指南 輕軌這兩站傍晚5點後不停靠

「2024高雄跨年晚會」今年在時代大道舉行，屆時夢時代周邊道路將實施三階段交通管制；捷運與輕軌加密班次，人潮熱區兩輕軌站(C4-凱旋中華站、C5-夢時代站)配合人流管制，當日傍晚5點起不停靠。散場時捷運延長營運至凌晨2時、輕軌延長營運至凌晨1時30分，台鐵將加開5班列車疏運。

高市交通局表示，配合「2024年高雄跨年晚會」在夢時代前時代大道舉行，壓軸是由姐姐謝金燕登場，周邊道路將進行三階段交通管制。其中，配合舞台搭設，時代大道（中山路至成功路段）自後天起封閉管制通行。

跨年當天(31日)周邊區域道路，復興四路(含)以南、舊凱旋四路(含)以北、中山三路(不含)以西、成功二路(含)以東之區域，自當日下午3時隔天凌晨1時30分，將分三階段進行交通管制。為維護活動會場內民眾安全，管制區內禁止車輛通行及停放，周邊道路將會加強違規停車拖吊取締。

在疏運措施部分，交通局提醒，會場周邊實施交通管制且無提供小汽車停車空間，建議市民朋友能多利用捷運進出會場，搭乘捷運至紅線R6凱旋站出站即可抵達跨年會場，捷運紅線將加密3分鐘一班、橘線6分鐘一班，並採機動加派空車進行疏運，並將延長營運至元旦凌晨2時發出末班車。

輕軌部分，預期跨年人潮眾多，考量C4-凱旋中華站、C5-夢時代站緊鄰活動會場，為確保熱區人潮安全，鄰近兩輕軌站C4-凱旋中華站、C5-夢時代站，配合人流管制，於31日傍晚5時起不停靠服務，要利用輕軌進出會場的民眾，請由前後站C3-前鎮之星站或C6-經貿園區站上下車，輕軌將加密班次至6分鐘一班，並延長營運至元旦凌晨1時30分發出末班車。