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屏東去年調解案逾6千件 萬丹鄉公所打團體戰讓成立率破9成
人與人互動難免發生爭執，屏東去年各鄉鎮市調解委員總計受理6318件案，調解成立有4391件，成功率近7成，其中以屏東市公所受理1760件最多，萬丹鄉公所調解成立率93.28％最高，今舉辦表揚大會，由縣長周春米親自向116名績優法扶及調解人員頒贈獎牌，感謝各委員化干戈為玉昂，讓民眾免於訟累。
周春米指出，近年來民眾個人權利意識高漲，人與人間常因微不足道的事情發生爭執，如果都走上法院，冗長的訴訟程序會使人身心俱疲且曠日廢時，此時透過調解委員或法扶會的志工等，運用其社會經驗及專業的法律知識居中調停，不僅讓民眾免於訟累，更減輕司法檢察單位的負擔。
績優委員陳世軒今年67歲，從鹽埔鄉仕絨國小教職退休後，進入公所擔任調解委員至今第6年。他表示，地方今年調解案共188件，樣態有車禍、土地產權糾紛及扶養等，調解就是彼此各退一步，私下也會與民眾講情講理，除非是遇到不理性的民眾，不然大多案件都可以調解成功，「把心理上感覺的不服氣消掉，就可以成功」。
今年萬丹鄉調解成功率最高，擔任該委員會主席20年的黃偉評表示，今年總計有500件調解案，公所有11名調解委員，常與委員提醒要保持同理心，設身處地為他人著想，大家同心協力、互相支援，打團體戰就能讓調解圓滿成功。
他說，調解之前都會召集委員們開會，彼此分享各案件內容，多方面尋求方法處理案件，大幅提高和解成功率，「還有跨區的民眾來求助，慕名而來太多了，只要雙方面同意，同時到現場申請，就會受理」。
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