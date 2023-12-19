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外籍貨輪擱淺漏油 汙染澎湖海岸
喀麥隆籍的貨輪「HAISHOU號」前天故障失去動力，在澎湖白沙鄉煙墩山外海擱淺，9名船員順利獲救，海保署等單位憂心漏油，預先部署吸油棉索等，昨上午8時果然觀測貨輪油汙漂散，油汙面積呈帶狀型約10公尺寬、300公尺長，部分擴散到海岸，澎湖縣環保局等單位昨下午初步已清除油汙，海保署依海汙法命船舶所有人應抽除船上殘油、移至岸上。
喀麥隆籍貨輪前天在吉貝海域失去動力擱淺，適逢冷氣團報到，外海風浪高達8至10級，空勤總隊以直升機分批將受困9名船員吊掛上岸，安置馬公市區，擱淺貨輪因海水漲潮，更靠近後寮岸際，昨清晨出現漏油，澎湖岸際、潮間帶出現帶狀油汙。
海保署表示，喀麥隆籍貨輪故障漂流至擱淺期間，海保署已密切關注其動向，包括啟動衛星監測及油汙擴散模擬，並至現場部署吸油棉索、派員觀測，預防漏油。
澎湖縣環保局獲報貨輪漏油，即與海巡署人員到場布置吸油棉索，再以吸油棉、吸油片及攔油索展開清除油作業，並發現擱淺貨輪仍持續漏油。
澎湖縣環保局副局長許佳佩表示，因海象不佳，無法靠近船體圍堵漏油，只能以吸油棉索、棉片圍堵岸際邊的油汙，漏油區域在海面上呈不規則，寬約10公尺、長度約300公尺帶狀形漫延，將視今天海象做進一步處理。
海保署表示，貨輪外漏油汙漂散到岸際後，由澎縣環保局、海巡署第7岸巡隊及海保署等單位執行岸際除汙，並請後寮代表會協助召工參與清汙，初步已完成清除，因船舶還在海域，為防止再漏油，今日持續巡查協助除汙。
據了解，貨輪上約有20公噸柴油、潤滑油等殘油，航港局將待海象許可，委請專家登船評估防堵漏油事宜，以減少汙染擴大。另外，海保署已依海汙法規定，命船舶所有人應抽除船上殘油，盡速移至岸上妥善處理。
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