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跨年晚會 迎曙光 雙東訂房快滿

聯合報／ 記者張已亷徐白櫻／連線報導
屏東縣府為迎接南下迎曙光旅客，舉辦「屏安曙光」活動，安排免費接駁、歌舞表演及抽獎好禮。記者張已亷／攝影
屏東縣府為迎接南下迎曙光旅客，舉辦「屏安曙光」活動，安排免費接駁、歌舞表演及抽獎好禮。記者張已亷／攝影

明年全台最早平地日出在屏東鵝鑾鼻燈塔，絕佳觀賞日出熱門景點「龍磐公園」歷年吸引大批人潮，恆春當前訂房率已達7成；台東縣太麻里、三仙台都是每年迎曙光熱點，目前旅宿訂房逾9成。

屏縣府交旅處長黃國維表示，此次迎曙光活動以「追光造夢」為主題，與屏東郵局聯名推「追光造夢」紀念明信片，民眾書寫後投遞曙光郵局專用郵筒，就能參加抽獎，另安排「南島舞集」到龍磐崩崖地形景觀區旁演出。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽指出，恆春迎曙光每年都客滿，目前住房率近7成，預估最後1周訂房量會有爆炸性成長，提醒想一睹曙光美景旅客，要趕緊訂房。

交旅處提醒，台26線佳鵝公路鵝鑾鼻停車場至滿州界碑，於元旦凌晨零時至上午9時實施「路段禁止通行」，當天凌晨3時30分起，於2處管制點發車，提供免費接駁。

台東今年跨年晚會主打「四大之最」，強調卡司最強、鍍金歌手最多、全國最熱情及煙火綻放最美，安排陳綺貞、瘦子E.SO、張震嶽、魏如萱、萬芳、楊乃文及告五人等個人或團體演出，元旦迎曙光各大飯店訂房率都開出紅盤。

台東縣府交觀處指出，跨年住房率逾9成，台東市區幾乎滿房，知本及縱谷地區有9成訂房率；娜路彎大酒店說，本月30、31日2天最搶手，元旦訂房也8成滿。

訂房 台東 迎曙光

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