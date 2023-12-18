2024台灣第一道曙光在鵝鑾鼻露臉 屏縣府免費接駁摸彩迎新年

明年全台最早平地日出在屏東鵝鑾鼻燈塔，曙光約於元旦凌晨6點34分露臉，絕佳觀賞的熱門景點「龍磐公園」歷年吸引大批人潮朝聖，恆春當前訂房率已達7成，旅宿業者預估最後一個禮拜將爆量成長，縣府為迎接南下的旅客，舉辦「屏安曙光」活動，安排免費接駁、歌舞表演及抽獎好禮，為追光追夢的民眾在新的一年留下絕美獨特的回憶。

交旅處長黃國維表示，冬季的屏東是最適宜遊客南向的地點，此次迎曙光活動以「追光造夢」為主題，安排「南島舞集」將表演區域移到龍磐崩崖地形景觀區旁，以屏東山海舞動的概念，展現舞團的力與美，與民眾一起賞日出、迎接嶄新一年到來。

另與屏東郵局聯名推出「追光造夢」紀念明信片，設計綻放24道光芒的紀念戳章，讓民眾能在日出現場寫下年初大夢，再投遞於曙光郵局專用郵筒中，就能參加抽獎，有機會獲得iPhone、禮品及飯店住宿券等。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽指出，往年恆春迎曙光都會客滿，目前住房率已達6至7成，再因民眾對於國旅相當熟悉，不少人會擠在最後一個禮拜才訂房，「最後一個禮拜，單子進來速度會很快」，預估會先從墾丁大街客滿，再外溢到恆春鎮上，提醒想一睹曙光美景的旅客，要趕緊訂房。