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高雄輕軌路網將成圓 「搭一圈」看遍全市美景只要90分鐘

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌知名景點「龍貓隧道」。圖／取自陳其邁臉書
高雄輕軌知名景點「龍貓隧道」。圖／取自陳其邁臉書

高雄輕軌歷經10年施工，交通部將在本周六（23日）辦理履勘，若順利取得營運許可，將在明年元旦下午舉行通車典禮，此外，慶祝路網成圓，元旦至2月25日搭乘免費，之後採里程計費，而搭滿一圈輕軌要多久？高捷也首度解密是90分鐘。

輕軌路網成圓後，營運路線從17.1公里增至22.1公里，新增新上國小、灣仔內、鼎山街、高雄高工、樹德家商、科工館與聖功醫院7個新站，達到38站，初期營運班距為尖峰10分鐘、離峰15分鐘，未來再視情況調整，目前暫無購置新車規劃。

據了解，交通部在12月9日辦理輕軌初勘時，發現數個缺失，高捷局正緊鑼密鼓改善中，有信心在12月23日的專家履勘後，拿到營運許可，並在明年元旦下午舉行通車典禮，元旦至2月25日搭乘免費，之後依哩程計費，因有最低票價與最高票價35元的限制，2月26日後，輕軌只會有20元、25元、30元及35元四種票價。

高雄輕軌沿途有許多景點，包括駁二、科工館、美術館「龍貓隧道」、文武聖殿等，若民眾只想安安靜靜搭車繞一圈，看高雄晨昏夜色等美景，高捷也首度公布搭完輕軌一圈的時間是90分鐘，上述景點全部都看得到。

高雄輕軌將成圓也在在地社團高雄點 Kaohsiungtien引起討論，有網友說，「一票玩到底」、「與其當路上橫衝直撞的三寶，不如搭輕軌欣賞高雄街景」、「去繞圈圈了」，但也有網友說「「大順路標線超亂的」。

高雄輕軌路網將成圓，未來搭滿一圈只需35元，車程90分鐘。圖／臉書社團高雄點
高雄輕軌路網將成圓，未來搭滿一圈只需35元，車程90分鐘。圖／臉書社團高雄點
高雄輕軌在成圓路網結束試營運後，只會有20元、25元、30元及35元四種票價。圖／高雄捷運局提供
高雄輕軌在成圓路網結束試營運後，只會有20元、25元、30元及35元四種票價。圖／高雄捷運局提供
高雄輕軌路網將成圓，未來搭滿一圈只需35元，車程90分鐘。記者吳慧芬／攝影
高雄輕軌路網將成圓，未來搭滿一圈只需35元，車程90分鐘。記者吳慧芬／攝影

高雄輕軌 高捷

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