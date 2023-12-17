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高市青年局「雄校聯」成果發表 嗨翻大立空中樂園

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
中華藝校舞蹈科昨參與高市府青年局「雄校聯」成果發表，在大立百貨空中樂園的舞台上熱情演出。圖／高市青年局提供
中華藝校舞蹈科昨參與高市府青年局「雄校聯」成果發表，在大立百貨空中樂園的舞台上熱情演出。圖／高市青年局提供

高雄市青年局在大立百貨空中遊樂園舉辦第三屆雄校聯社團養成實驗室成果發表會-「Mixer！混你的青春」，集結高雄市19所大專院校及高中職35組社團，呈現豐富多元的動靜態演出；而且這次活動直接將舞台搭進空中樂園裡，讓學生參與表演還能暢玩遊樂設施。而空中樂園懷舊復古的主題氛圍，更讓大家快門按不停，整個夜晚歡笑聲不斷，讓超過2000人創造了絕無僅有的社團歡樂記憶。

現場活動一開始現場氣氛就很熱絡，走到哪裡都有學生各自帶來的音樂，還沒輪到表演的同學就地相揪跳起舞來，以舞會友打破了校際藩籬，當學生社團在舞台上表演時，不僅台下觀眾給予熱情掌聲，空中的小火車乘客也為他們歡呼；而一旁的海盜船更是尖叫聲、歡笑聲不絕於耳。

青年局長張以理表示，大立百貨空中樂園是六、七年級生的童年回憶，許多高雄人第一次搭乘海盜船、空中小火車、旋轉木馬等大型遊樂設施就是在此。青年局認為學子的活力熱情與遊樂園的歡樂氣氛很「速配」，因此與大立百貨合作，借用空中樂園作為社團成果發表場地，並布置成學生的嘉年華派對，期望帶給同學們不一樣的成果發表體驗。

19校35組社團齊聚大立百貨空中樂園參與「雄校聯」成果發表會，打造與眾不同的成發回憶。圖／高市青年局提供
19校35組社團齊聚大立百貨空中樂園參與「雄校聯」成果發表會，打造與眾不同的成發回憶。圖／高市青年局提供
正修科大光火舞蹈社帶來精彩表演，還在現場教學體驗LED日字框。圖／高市青年局提供
正修科大光火舞蹈社帶來精彩表演，還在現場教學體驗LED日字框。圖／高市青年局提供
福誠中學民謠吉他社的真摯演出。圖／高市青年局提供
福誠中學民謠吉他社的真摯演出。圖／高市青年局提供

青年 遊樂園 舞台

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