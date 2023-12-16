華山里港站伴弱勢獨老如家人十餘年 歲末送暖送物資

92歲鍾姓老翁未婚無子，獨自在屏東里港40多年，患高血壓、重聽、雙膝退化及雙眼白內障，行動不便又視力模糊，自13年前開始接受華山里港站的協助，依靠團隊義工載他回診、遞送物資維持生活，老翁感動說，「把站長跟義工當成家人，除了感謝還是感謝」，今再有中油婦女會攜手華山里港站義工到宅訪視，歲末年終送暖，讓偏鄉長輩感受社會關懷。

鍾姓老翁說，人生最苦的是沒有家人陪伴，很孤單，覺得生活毫無重心，自13年前華山開始關心後，他把站長跟義工當成家人，每月關心、給物資、載他回診，「我80歲開始有家人，有華山照顧，除了感謝還是感謝」。

華山基金會屏東縣里港站於今上午與中油婦女會，攜手舉辦「中油婦女會歲末送愛到家」，關懷訪視3戶弱勢老人，其中1戶為獨居武洛的87歲鍾姓老婦，義工們協助她更換老舊發霉的床包組、枕頭，並發送生活物資，讓獨老長輩們的生活得以改善。