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華山里港站伴弱勢獨老如家人十餘年 歲末送暖送物資

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
華山基金會屏東縣里港站於今上午與中油事業部婦女會，攜手關懷訪視3戶弱勢老人，協助獨老更換老舊用品、發送生活物資，讓偏鄉弱勢長輩們的生活得以改善。圖／里港愛心天使站提供
華山基金會屏東縣里港站於今上午與中油事業部婦女會，攜手關懷訪視3戶弱勢老人，協助獨老更換老舊用品、發送生活物資，讓偏鄉弱勢長輩們的生活得以改善。圖／里港愛心天使站提供

92歲鍾姓老翁未婚無子，獨自在屏東里港40多年，患高血壓、重聽、雙膝退化及雙眼白內障，行動不便又視力模糊，自13年前開始接受華山里港站的協助，依靠團隊義工載他回診、遞送物資維持生活，老翁感動說，「把站長跟義工當成家人，除了感謝還是感謝」，今再有中油婦女會攜手華山里港站義工到宅訪視，歲末年終送暖，讓偏鄉長輩感受社會關懷。

鍾姓老翁說，人生最苦的是沒有家人陪伴，很孤單，覺得生活毫無重心，自13年前華山開始關心後，他把站長跟義工當成家人，每月關心、給物資、載他回診，「我80歲開始有家人，有華山照顧，除了感謝還是感謝」。

華山基金會屏東縣里港站於今上午與中油婦女會，攜手舉辦「中油婦女會歲末送愛到家」，關懷訪視3戶弱勢老人，其中1戶為獨居武洛的87歲鍾姓老婦，義工們協助她更換老舊發霉的床包組、枕頭，並發送生活物資，讓獨老長輩們的生活得以改善。

中油事業部執行長黃三泰說，從事社會工作要很有使命感才能堅持下去，希望透過一點愛心跟行動力，涓滴之愛匯流成河，將愛心送到偏鄉角落裡，盼拋磚引玉邀各界一同注入活水，灌溉華山常年服務經費，讓愛持續湧動不止息。

華山基金會屏東縣里港站於今上午與中油事業部婦女會，攜手關懷訪視3戶弱勢老人，協助獨老更換老舊用品、發送生活物資，讓偏鄉弱勢長輩們的生活得以改善。圖／里港愛心天使站提供
華山基金會屏東縣里港站於今上午與中油事業部婦女會，攜手關懷訪視3戶弱勢老人，協助獨老更換老舊用品、發送生活物資，讓偏鄉弱勢長輩們的生活得以改善。圖／里港愛心天使站提供

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