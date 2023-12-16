金酒經武酒窖參加觀光亮點獎選拔 勇奪最佳人氣2大獎

經武坑道於1983年完工，歷經國軍弟兄三班輪值，徒手打造挖鑿而成，花崗岩層地質加上金門海島型氣候，讓坑道內的天然環境溫濕適宜，後來活化成為金門酒廠的酒窖；金酒公司經武酒窖—「窖藏光旅」代表金門縣參加交通部觀光署2023觀光亮點選拔，勇奪「十大活動體驗獎」及「最佳人氣獎」二個獎項，也讓此景點再度受到矚目。

交通部觀光署今年首創「觀光亮點獎」，吸引全台機關共123個觀光亮點角逐，歷時半年，昨天公布參賽結果，金酒公司經武酒窖榮獲2大獎項，金酒公司總經理丁丞康代表領獎。

據了解，金酒公司經武酒窖—「窖藏光旅」報名參加文化類活動暨體驗組，評選過程分為網路票選及評選委員現勘評分二個部分。經武酒窖於網路票選獲得5萬0748票的支持，高居該類組第一。

經武坑道於1983年完工，歷經國軍弟兄三班輪值，徒手打造挖鑿而成，花崗岩層地質加上金門海島型氣候，讓坑道內的天然環境溫濕適宜。金門高粱酒在天然花崗岩酒窖中淬鍊酒體，醞釀出香、醇、甘、冽風味獨具的酒。金酒公司於2016年開始施作大型不鏽鋼酒桶並導入現代化設備，提升儲酒量及酒質、延長醇化，讓儲酒效益發揮最大化。

金酒公司在去年12月底，首次開放經武酒窖供民眾購票參觀，以「窖藏光旅」為主軸，以五感體驗穿梭時光及品酩高粱風味，內容特別規劃5個站點體驗，包含開鑿儀式、高粱微旅、酒師匠心、窖藏傳承、酒鬼快閃；過程中除了認識金酒公司的歷史之外還可以一品蒸餾、二品原漿、三品陳高、四品以金門高梁酒為基酒所做的特色調酒。

經武酒窖位於金門縣金湖鎮夏興200號，每周四、五、六、日、一開放參觀，採預約及現場購票參觀，預約專線請洽（082）325628分機87999或82852。此次參展獲獎為回饋消費者支持，自今日起，將辦理相關優惠活動，詳情請參閱金酒公司官網及FB粉絲專頁。

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