鼓山魚市場 重新開幕

有「全台最美魚市場」之稱的高雄鼓山魚市場，歷經3個多月閉門整修，昨重新開幕，高市海洋局說，鼓山魚市場調整為質感複合式商場，假日將有漁船靠港拍賣，也加設海景酒吧，戶外咖啡調酒餐車。遊客說，改裝後「質感變好」。陶姓船長說，希望把鼓山魚市場做起來，為當地帶來觀光財。

鼓山魚市場昨重新開幕，一早有遊客好奇在門外查看，遊客進入後一眼被新進駐日式料理店「大手町 鮮‧刺身」所展示出來新鮮石斑魚、白腹魚、蛤蠣、活蝦等海產吸引，排隊點購生魚片，或購買新鮮海產再請人代工料理，享用新鮮海味。

遊客在鼓山魚市場內的「大漁商行」，參觀選購來自全國各地農、漁會的特色水產品及農漁伴手禮。記者王勇超／攝影

哈瑪星當地陶姓船長說，他與鼓山魚市場合作，將出海捕撈到漁貨拍賣，昨在高雄外海捕到黑加網魚等當季新鮮高級魚，下午2點把船開到鼓山魚市場旁碼頭，分類整理之後拍賣。拍賣時遊客爭相與虎鰻合影，現場很熱鬧。

有遊客讚鼓山魚市場重開幕後變得有質感，但也有人說熟食攤位太少。海洋局說，鼓山魚市場重新開幕，增加現撈漁獲拍賣與代工料理，假日下午3點過後，當地船長開船卸下漁貨拍賣，遊客可購買海產，拿到鼓山魚市場內津漁聚務所代客料理。