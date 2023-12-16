藍清點人數 高市議會第9度流會

高雄市議會昨再次因國民黨議員清點人數流會，在野指市府舉借20億為高雄銀行增資、明年歲收增加5億罰金都有疑慮，要求清點人數是多數暴力下不得不的選擇；議長康裕成指國民黨未依表決程序走，才是議會流會主因；高市議會本屆創下6天9度流會新紀錄，明年1月15日加開臨時會。

高雄市議會二三讀會，藍綠陣營連日對總預算案，要先審歲入或歲出各有立場，國民黨堅持依慣例先審歲入再審歲出，符合量入為出原則；綠營認為排定議程較有效率，藍綠僵持不下，上周二起國民黨不斷發動清點人數，因在席人數未達法定人數，至昨天流會9次，藍綠對峙、劍拔弩張。

康裕成前天邀藍綠黨團召開程序委員會，會中藍要求高雄銀行增資20億案應專案報告，綠不同意，藍不接受護航高銀，昨定期會最後1天，藍發布甲級動員令，必要時將全員阻擋，議員邱于軒開議即要求清點人數，因在席人數不足，議長康裕成宣布二度休會、隨即閉幕。

康裕成不滿表示，前天程序委員會，7名委員4人認為高銀已召開過增資說明會，再做專案報告浪費時間，表決結果4比3通過不做專案報告，尊重議員意見，但民主政治就是數人頭，應尊重多數決。

民進黨團幹事長、議員鄭孟洳指出，邱于軒指議場人數不夠、無法開會，但未出席多是國民黨，多次惡意清點人數造成空轉6天、流會9次，譴責國民黨拖延預算審查。

國民黨議會總召陳美雅、無黨總召朱信強等人會後表示，在野黨強力要求高銀專案報告，畢竟增資舉借20億都是民脂民膏，另下年度歲入將罰金收入從15億增到20億，不能把人民當提款機，清點人數是不得不的選擇。

「民進黨多數霸凌！」邱于軒說，國民黨團和無黨團結聯盟議員全數退席抗議；議員黃香菽說，韓國瑜市長任內，民進黨也多次惡意清點人數導致流會。

高雄市長陳其邁議會閉幕受訪表示，尊重議會議事決議，希望朝野臨時會時盡速審查預算。