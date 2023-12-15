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澎湖石滬季獲觀光亮點獎 點亮旅遊新風潮

中央社／ 澎湖縣15日電

觀光署澎湖國家風景區管理處今年以「澎湖石滬季」活動，參加交通部首辦的「觀光亮點獎」評選活動，榮獲全台10大活動體驗獎及最佳國際推薦獎2項殊榮，點亮旅遊新風潮。

澎湖國家風景區管理處表示，首屆「觀光亮點獎」評選活動，共有42個機關123個景點及體驗活動報名參賽，澎湖以「澎湖石滬季」活動參賽，榮獲10大活動體驗獎及最佳國際推薦獎2項殊榮。

澎管處長洪志光與前處長許宗民今天前往台北，接受交通部長王國材頒獎，「澎湖石滬季」探索與體驗，將是引領台灣旅遊的新風潮。

澎管處長洪志光表示，「2023澎湖石滬季–日逐浪花．夜遊星河」活動，結合澎湖吉貝石滬文化館規劃設計客製化的教學內容，利用戶外巡滬課程，使學員實際走入石滬場域，見證最古老的捕魚工法。

也走進社區，使參與者深度了解吉貝漁村生活與人文特色、傳統建築、菜宅、石敢當、傳統漁撈、在地美食等，並配合吉貝嶼光害低，透過專業星空導覽解說，帶領認識天文、星座、神話等內容，將絕美星空盡收眼底，使璀璨星空成為澎湖永續觀光亮點之一。

澎湖 交通部長 國家風景區 觀光署

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