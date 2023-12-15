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王忠銘率團訪中國福州 兩岸連江縣達10項交流共識

中央社／ 連江縣15日電

連江縣長王忠銘率團前往中國大陸福州市，交流兩岸經貿文化、小三通，解決海漂垃圾，並與對岸連江縣達成10項共識。王忠銘說，以透過對岸發展馬祖的優勢，彌補自身的不足。

王忠銘13日率連江縣政府主管及菁英培訓人員，前往中國大陸福州市交流，參訪海峽國際農產品物流園區、現代物流城指揮部、連馬慢病健康管理腫瘤防治醫療中心、遠洋漁業基地核心區等。縣府官員告訴中央社記者，15日將結束行程返回馬祖。

縣府說，兩岸連江縣首長14日下午舉行經貿文化交流座談，王忠銘和國民黨連江縣議會議長張永江及縣府團隊與會；中國大陸連江縣由縣委書記陳勁松帶領團隊出席。

縣府說，此行整理與馬祖有關的海漂垃圾、酒類行銷通路、小三通、貨物關稅等議題，彼此交換意見；在經貿、產業、環境、觀光等方面，雙方達成10項合作共識。

共識包括，加強兩岸海上越界執法、馬祖小型船舶赴陸上岸維修、建立海上漂浮物回收機制、馬祖酒免關稅、加強兩地觀光旅遊合作、加強海洋產業合作、台灣人才享有兩縣同等優惠政策、共同推動醫學美容與健康養護、設置農產品集散地、改善小三通便利服務。

王忠銘說，馬祖與對岸連江縣地理位置相近，要共創一日生活圈，未來要調整馬祖各項基礎建設的戰略、戰術，盼望縣府菁英團隊拓展視野，走出馬祖的未來。

王忠銘今天在臉書（Facebook）貼文表示，務實推動政策，互惠促進往來，兩岸交流以「馬祖優先」，透過對岸的發展彌補馬祖的不足，並發展馬祖的優勢，透過集散地拓展更大的市場。

王忠銘指示各局處首長，成立窗口對接相關業務，協助馬祖青年想像未來與創生，不僅在馬祖擁有青創辦公室，也可在對岸以優惠價格創設行動辦公室。

王忠銘說，在電商產業園區可提供後端專業服務，對接平台與分析供應鏈數據，建立物流門戶與冷鏈供應；串接對岸連江港口與南竿福澳碼頭，維持兩岸產業、民生、農產品、乳品的供需。

馬祖 王忠銘 小三通

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