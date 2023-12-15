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岡山維新路 轉爐石鋪路 耐用又減碳

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

因應淨零碳排趨勢，岡山本洲產業園區主要聯外道路的維新路，採用煉鋼副產品「轉爐石」取代天然石粒料改善路面，壽命長2.5倍以上，工務局道路養護工程處指轉爐石為煉鋼附加產物，強度高、耐磨損、抗車轍，大幅提升路面承載力及平坦度，碳足跡更少，落實「資源循環零廢棄、節能材料更經濟」永續目標。

淨零排碳成當代顯學，高市工務局率先在道路工程落實，道工處這次在本洲工業區維新路採用轉爐石改善路面，改善範圍自光明一巷至台17線長約2公里，改善面積約為2.8萬平方公尺。

道工處指維新路是岡山本洲產業園區及永安產業園區主要聯外幹道，因產業運輸需求，長年遭重車輾壓，鋪面老化損壞，為延長道路年限，因而採用轉爐石重新刨鋪。

道工處指轉爐石是煉鋼廠轉爐冶煉產生的副產品，具水化膠結特性，能與瀝青膠泥更加緊密結合，提升瀝青混凝土抗剝脫能力，使用轉爐石的道路較一般道路的壽命長2.5倍以上，不僅提升用路安全、降低維護成本及維修頻率。歐盟及美、日等先進國家都進行回收與資源化應用。

國內轉爐石在2003年先用於南星填海造地計畫區的道路試鋪，後續經國內多所大學與研究機構進行道路試驗及成效評估，證實應用於瀝青路面，道路不易側擠變形與產生坑洞，能延長道路使用壽命。

瀝青 岡山 老化

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落實淨零走向循環經濟 高市維新路應用轉爐石改善

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