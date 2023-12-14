快訊

國中生特優漫畫「帝王條款」慘遭網紅出征 教育部沉默2日發聲了

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

南韓「2023年度演員」排行出爐！ 冠軍演技實至名歸

投入遲緩兒早療 澎湖首座兒童感官統合訓練室啟用

中央社／ 澎湖縣14日電

澎湖首座兒童感官統合訓練室，今天在馬公惠民醫院啟用，未來將投入遲緩兒童早期療育，盼早期發現、早期治療。

澎湖兒童發展評估中心「兒童感官統合訓練室」，今天下午在馬公惠民醫院，由澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、衛生局長陳淑娟及無黨團結聯盟縣議員胡松榮等人共同揭牌。

蔡淇賢表示，縣長陳光復對於縣內遲緩兒童發育至為重視，指示衛生局在經費補助下，促成在惠民醫院設立兒童感官統合訓練室，以專業設備與醫療，做好遲緩兒早期療育與復建整合。

胡松榮更是代表議會對惠民醫院投入遲緩兒療育專業的服務，爭取近30年，兒童感官統合訓練室夢想成真，盛讚惠民醫護人員是在做公德，未來會給予更多經費協助。

陳淑娟表示，澎湖首家「兒童感官統合訓練室」，內部配置有MAD光纖觸覺版、互動式聲振星光爬行隧道、視覺感官牆、光棒牆、按聲拍牆、氣味選擇機早療6大設備，6歲前幼兒可藉由遊戲活動中進行五感檢測探索，未來縣內各公私立幼兒園可利用訓練室作為教學場地，可從中發現有無發展遲緩障礙，早期發現早期治療，紓解家庭壓力。

澎湖衛生局表示，澎湖縣內目前有逾160個遲緩兒案例，其中在惠民醫院有近100案例接受療育，初估潛在案例約在400人左右，希望未來能在訓練室中發現，以便早期接受療育。

澎湖縣 衛生局 馬公

延伸閱讀

侯友宜：中華民國是我的國家 台灣是我的厝

侯友宜澎湖行 澎湖王林炳坤現身相挺 預告郭家軍歸隊

澎湖阿兵哥騎重機對撞計程車 噴飛倒地頭部重創身亡

澎湖離島婦人中風 後送高雄長庚醫院救治

相關新聞

屏東縣原鄉文健站遍地開花 原民立委伍麗華讚有延壽功效

因應台灣於2026年邁入超高齡社會，原住民族委員會在原民部落廣設由日間照護中心升級的文化健康站；屏東縣有8個原民鄉，縣府...

高市耶誕市集滿額送商圈券 13家百貨消費滿千送百

耶誕節將至，高市府將於22、23日在中央公園舉辦市集活動，除推出使用iPASS MONEY消費滿200元送100元商圈優...

超夯！2024屏東最美免費桌周曆、農民曆 限量上架了

屏東縣政府每年推出創意桌曆、農民曆供民眾索取，往往供不應求，2024屏東創意桌曆以獨特的吟遊詩人視角，帶領大家漫遊在屏東...

2024澎湖花火節將與「航海王」合作 盼帶來國旅高峰

澎湖縣政府今天表示，澎湖國際海上花火節活動，明年將與日本動漫「航海王」合作，讓海上花火增添亮點，可望帶來新一波國旅高峰

高雄空氣品質亮橘燈 環保局提前通知減排加強稽查

受清晨輻射冷卻作用影響大氣擴散變差，西半部污染物累積，高雄今天上午空氣品質為黃色普通等級，部分測站達橘色提醒，高雄市環保...

去年離台不捨落淚！「橘色惡魔」2度訪台 憶高雄歡呼聲大到前所未有

日本京都橘高校吹奏樂部今年再訪台灣，學生說，台灣民眾給予的掌聲讓她們感到格外不同，希望拿出比去年更好的表演，將元氣與笑容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。