投入遲緩兒早療 澎湖首座兒童感官統合訓練室啟用

澎湖首座兒童感官統合訓練室，今天在馬公惠民醫院啟用，未來將投入遲緩兒童早期療育，盼早期發現、早期治療。

澎湖兒童發展評估中心「兒童感官統合訓練室」，今天下午在馬公惠民醫院，由澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、衛生局長陳淑娟及無黨團結聯盟縣議員胡松榮等人共同揭牌。

蔡淇賢表示，縣長陳光復對於縣內遲緩兒童發育至為重視，指示衛生局在經費補助下，促成在惠民醫院設立兒童感官統合訓練室，以專業設備與醫療，做好遲緩兒早期療育與復建整合。

胡松榮更是代表議會對惠民醫院投入遲緩兒療育專業的服務，爭取近30年，兒童感官統合訓練室夢想成真，盛讚惠民醫護人員是在做公德，未來會給予更多經費協助。

陳淑娟表示，澎湖首家「兒童感官統合訓練室」，內部配置有MAD光纖觸覺版、互動式聲振星光爬行隧道、視覺感官牆、光棒牆、按聲拍牆、氣味選擇機早療6大設備，6歲前幼兒可藉由遊戲活動中進行五感檢測探索，未來縣內各公私立幼兒園可利用訓練室作為教學場地，可從中發現有無發展遲緩障礙，早期發現早期治療，紓解家庭壓力。

澎湖衛生局表示，澎湖縣內目前有逾160個遲緩兒案例，其中在惠民醫院有近100案例接受療育，初估潛在案例約在400人左右，希望未來能在訓練室中發現，以便早期接受療育。