屏東縣原鄉文健站遍地開花 原民立委伍麗華讚有延壽功效

因應台灣於2026年邁入超高齡社會，原住民族委員會在原民部落廣設由日間照護中心升級的文化健康站；屏東縣有8個原民鄉，縣府近年輔導轉型，全縣第74個原民獅子鄉竹坑文健站今天揭牌，縣長周春米說，這是最後一個轉型的原鄉部落，完成最後一哩路是個里程碑，為讓原鄉長照服務更完善，接著爭取在北中南三區興建照顧失能長者的安養機構。

依據長期照顧10年計畫2.0原住民族專章，原民會以「族人照顧族人」、「因族因地制宜」照顧模式，在原民地區及都會原住民族聚落推動文健站，提供原住民長者連續性、可近性及具文化性的專業照顧服務，將文健站打造為部落原住民長者的第二個家；原民立委伍麗華說，近30年來原民的夀命增加0.5歲，文健站遍地開花後增加了２歲，延年益壽的功效顯現，原住民族健康法去年三讀通過後，原民安養機構將是下階段目標。

周春米今天出席竹坑文健站今天揭牌儀式時說，2014年起，屏東縣積極推動「一村一據點(文健站)、一鄉一日照(托)」政策，由縣府跨處局共同培力部落在地組織，承接關懷據點及文健站，將長輩聚集在一起，健康動、營養吃、樂齡學；再加上中央推動前瞻基礎建設計畫，編列特別預算推展長照服務，拓建關懷據點及文健站，還有在地長照工作夥伴共同的努力。

她說，屏東縣從2015年的23個文健站，2020年增至68個文健站，三地門鄉德文文健站前年揭牌後，原鄉地區長照服務的布建率已達到100％，其中有5個部落是設置關懷據點，縣府也輔導轉型為文健站，竹坑就是原鄉地區最後一個轉型的部落，成為了第74個文健站，完成最後一哩路，讓屏東原鄉地區社福網絡更加縝密、更加完整，也增加在地的就業機會。