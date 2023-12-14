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2024澎湖花火節將與「航海王」合作 盼帶來國旅高峰

中央社／ 澎湖縣14日電
澎湖縣政府表示，澎湖國際海上花火節活動，明年將與日本動漫「航海王」合作，讓海上花火增添亮。圖╱澎湖縣政府提供
澎湖縣政府表示，澎湖國際海上花火節活動，明年將與日本動漫「航海王」合作，讓海上花火增添亮。圖╱澎湖縣政府提供

澎湖縣政府今天表示，澎湖國際海上花火節活動，明年將與日本動漫「航海王」合作，讓海上花火增添亮點，可望帶來新一波國旅高峰。

澎湖縣政府旅遊處表示，「航海王」是日本動漫IP，也是全球最熱門暢銷的動漫IP之一，漫畫全球暢銷數億萬本，近期知名影音平台上更播出真人版影集，可見「航海王」高人氣，明年適逢動畫播映滿25週年，縣府將與「航海王」攜手合作，結合熱門角色帶來精彩的花火秀。

旅遊處透露，明年海上花火節與「航海王」的合作，內容將比過往更加全面，從精彩絕倫的花火秀到結合澎湖地景旅遊的主題的無人機表演，更安排一系列的「航海王」周邊活動，絕對是春夏期間最不容錯過的大型主題活動。

澎湖縣政府表示，明年海上花火節邁向22年，近期公布合作施放場次，5月2日如期升空，7月30日閉幕，期間5月、6月為每週一、四辦理，7月為每週二辦理，4月18日、和25日為試放場，並規劃離島七美、望安和白沙吉貝三離島場次在6月1日、15日及7月28日施放，總計施放27場花火活動。

澎湖縣 花火節 日本

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